В Госдепе рассказали, почему США озабочены прямыми авиарейсами между Россией и Грузией

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Представитель Госдепа США Мэттью Миллер во время брифинга ответил на вопрос, почему Соединенные Штаты так озабочены прямыми авиарейсами между Россией и Грузией и не озабочены прямыми рейсами между Россией и Арменией или Россией и Азербайджаном.

«Так вот скажу, что многие западные страны, в том числе и США, запрещают российским самолетам заходить в свое воздушное пространство. Это был прямой ответ на вторжение России в Украину. И мы считаем, что — учитывая, что все западное сообщество дистанцировалось от этого жестокого режима из-за его действий в Украине – сейчас не время расширять взаимодействие с Россией», – сказал Миллер.