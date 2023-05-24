Байрамов обсудил с представителем Госдепа диалог с Ереваном

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Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел встречу со старшим советником государственного секретаря США по переговорам на Кавказе Льюисом Боно.

«В ходе встречи были обсуждены мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, текущее состояние переговоров по проекту соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений», итоги последних встреч, проведенных в этом контексте, и перспективы переговоров», – отмечается в информации МИДа Азербайджана.

Байрамов еще раз обратил внимание американской стороны на позицию Баку по вопросу открытия коммуникаций в регионе и процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

Боно, в свою очередь, заявил, что США готовы всеми силами поддерживать мирный процесс. Он отметил необходимость обеспечения мира и спокойствия для развития региона.

«Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», – подчеркивает МИД.