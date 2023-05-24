Главное Политика

Байрамов обсудил с представителем Госдепа диалог с Ереваном

Байрамов обсудил с представителем Госдепа диалог с Ереваном

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в среду провел встречу со старшим советником государственного секретаря США по переговорам на Кавказе Льюисом Боно.

«В ходе встречи были обсуждены мирный процесс между Азербайджаном и Арменией, текущее состояние переговоров по проекту соглашения «Об установлении мира и межгосударственных отношений», итоги последних встреч, проведенных в этом контексте, и перспективы переговоров», – отмечается в информации МИДа Азербайджана.

Байрамов еще раз обратил внимание американской стороны на позицию Баку по вопросу открытия коммуникаций в регионе и процесса делимитации армяно-азербайджанской границы.

Боно, в свою очередь, заявил, что США готовы всеми силами поддерживать мирный процесс. Он отметил необходимость обеспечения мира и спокойствия для развития региона.

«Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес», – подчеркивает МИД.

Теги:
Из этой рубрики
Пашинян: Вопрос принадлежности анклавов советских времен остается нерешенным
Политика

Пашинян: Вопрос принадлежности анклавов советских времен остается нерешенным

2023/05/24, 20:01
Байрамов обсудил с представителем Госдепа диалог с Ереваном
Политика

Байрамов обсудил с представителем Госдепа диалог с Ереваном

2023/05/24, 19:49
Пашинян: Армения и Азербайджан договорились на взаимной основе открыть коммуникации
Политика

Пашинян: Армения и Азербайджан договорились на взаимной основе открыть коммуникации

2023/05/24, 19:08
Посольство США: Усилия Армении и Азербайджана вдохновляют нас
Политика

Посольство США: Усилия Армении и Азербайджана вдохновляют нас

2023/05/24, 18:30
Путин: Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене
Политика

Путин: Азербайджан завоевал заслуженный авторитет на мировой арене

2023/05/24, 17:09
«Вы хотите сказать, что Шуша – это территория Армении?»
Политика

«Вы хотите сказать, что Шуша – это территория Армении?»

2023/05/24, 16:57
Часики для сепаратистов тикают все быстрее. Почему флаг Азербайджана над Ханкенди — вопрос времени?
Политика

Часики для сепаратистов тикают все быстрее. Почему флаг Азербайджана над Ханкенди — вопрос времени?

2023/05/24, 16:18
Захарова призвала Пашиняна не манипулировать словами
Политика

Захарова призвала Пашиняна не манипулировать словами

2023/05/24, 15:42
Россия отреагировала на слова Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана
Политика

Россия отреагировала на слова Пашиняна о готовности признать Карабах частью Азербайджана

2023/05/24, 15:16