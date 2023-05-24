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Данилов опроверг фейки роспропаганды о ранении Залужного

Данилов опроверг фейки роспропаганды о ранении Залужного

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный утром 24 мая докладывал на заседании ставки верховного главнокомандующего. Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил в Twitter.

“Президент Украины,  верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10.00 заслушал на ставке доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов ставки”, – написал он.

Таким образом, Данилов опроверг информацию российских пропагандистов о якобы ранении Залужного.

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