Нигяр Кочарли: Детям не нужен Мисир Марданов, им нужен Гарри Поттер

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Издательский рынок в Азербайджане сильно запущен. Об этом и многих других проблемах в интервью Minval.az рассказала владелица сети книжных магазинов «Али и Нино» Нигяр Кочарли, которая на днях была удостоена высокого звания Кавалера ордена искусств и литературы Франции.

Прежде чем начать интервью, сделаем небольшое объявление. 27 мая, в 10:00, в самом сердце Баку – Ичери Шехер (Гоша гала гапысы) откроется грандиозная Национальная книжная выставка, которая соберет большое число эрудитов и интеллектуалов. Выставка проводится уже пятый год, но, как отметила Н.Кочарли, в этом году она обещает поразить широтой размаха.

– До сих пор мы проводили выставки в спортивном комплексе или в других помещениях, в этот раз мероприятие будет проходить на открытом воздухе, в центре столицы. Мы очень взволнованы, готовимся, прилагаем массу усилий для того, чтобы выставка прошла интересно и незабываемо. Помимо традиционных продаж со скидкой 30-70% книг на самых разных языках, планируем очень много разных мероприятий, большая часть из которых будет бесплатной, будут также мастер-классы. Да, и вход на ярмарку свободный. Профессиональные актеры будут читать девять книг Астрид Линдгрен, посольство Аргентины устроит мероприятие под названием «Вино и книги», известный аргентинский писатель подключится онлайн, желающие будут иметь возможность задавать ему вопросы. Посольство Японии в Баку проведет сразу два мероприятия: во-первых, сотрудники посольства организуют мастер-класс по древнему искусству каллиграфии, а для детей отдельно продемонстрируют сказочное представление в стиле традиционного японского театра «Камишибай».

Насчет мастер-классов хочется отметить, что дети смогут своими руками сделать обложку для книги и получить уроки полиграфии с помощью представителя нашего издательства Qanun. В программе отмечены мероприятия, связанные с наукой. Так, вечером мы совместно с клубом любителей Космоса при Планетарии Туси-Бохм будем наблюдать в специально установленный для этих целей телескоп, и при хорошей погоде желающие смогут увидеть Юпитер, Сатурн и Марс.

Все 9 дней книжной выставки будут веселыми, музыкальными и увлекательными. Я рада, что праздник книги будет проходить в Ичери Шехер, так как крепостные стены пропитаны историей, что делает мероприятие особенно интересным и значимым. Считаю, что это грандиозное событие войдет в историю города. Мы готовились к нему больше полугода, процесс был непростой, особенно поиск средств на воплощение задуманного. Аренда оборудования, экрана, сцены и прочих технических моментов – все это делается за счет нас, книгоиздателей. Правда, у нас есть спонсоры, но они компенсируют нам лишь часть расходов.

– Сколько книгоиздателей на сегодняшний день насчитывается в стране?

– Около 200. Во всяком случае, это последние официальные статистические данные. Но на самом деле реально конкурирующих на рынке и пытающихся что-то делать для читателей немного. Крупных издателей около пяти, мелких – 10.

– Наверняка такая ситуация складывается из-за довольно высокой цены и на издание, и на закупку, и на завоз книг в страну?

– В нашей стране этот процесс вообще навыворот: писатели вынуждены за свой счет издавать книги, бегать по магазинам, договариваться о продажах. Отмечу, что это утомительно и зачастую достаточно унизительно, и уж точно никак не влияет положительно на творческий процесс. А ведь во всем мире этот рынок устроен по-другому: писатель пишет книгу, заранее пристраивает свою рукопись в одном из множества издательств, причем за прекрасный гонорар, через своего литературного агента. Издательство раскручивает рекламную кампанию, после которой книга поступает в дистрибьюторские центры, и уже оттуда – на прилавки. Посмотрите, как четко налажен механизм, и в этом процессе все прекрасно зарабатывают, и чувствуют себя при этом тоже прекрасно. В нашей стране самого книжного рынка практически не существует, потому что на наших писателей очень малый спрос. Тут уже не до литературных агентов. И потому писатели наши вынуждены сами пристраивать свои книги в магазины, и этот неправильный и нелогичный процесс постоянно служит причиной для внутренних и внешних конфликтов.

– Я не могу понять, если существует общемировая отработанная специфика этого бизнеса, почему в Азербайджане она до сих пор не прижилась?

– Чтобы получить ответ на ваш вопрос, надо начать со сравнения, и только с него. Вот мы говорим: небогатая Грузия, которая в три раза меньше Азербайджана, и население в разы меньше нашего (всего 3,5 млн. человек), но в Грузии в общей сложности 250 книжных магазинов. Причем грузины очень недовольны этой цифрой, и потому она постоянно растет. У нас на весь Азербайджан всего 50 книжных магазинов, из которых 40 в Баку и 10 – в регионах. Причем я бы даже не назвала их полноценными магазинами. Часто путешествую по регионам и вижу, какая там складывается ситуация: одна полочка, на которой 2-3 книжки, а все остальное – канцелярия. На самом деле в Азербайджане должно функционировать по меньшей мере 1,5 тысяч книжных магазинов. У грузин только в Батуми порядка 10 книжных магазинов – это значит, что у нас в Лянкяране их должно быть как минимум 20, но в этом регионе всего «полтора», как я выражаюсь, книжных магазина. Хоть и говорят, что ситуация становится лучше, но то – самообман, и ситуация на книжном поприще в нашей стране еще не скоро изменится к лучшему. И вообще, у меня есть мечта, чтобы в Азербайджане, в каждом селе был открыт книжный магазин. Необязательно «Али и Нино», пусть молодые ребята и девушки создают и открывают свои книжные сети.

– Больной вопрос: почему книги в Баку стоят так дорого?

– Здесь есть несколько факторов, почему у нас книги стоят дороже, чем в Турции или, скажем, в той же Грузии. Но давайте сравним цены на книги, выпущенные в Азербайджане и Турции. Возьмем Достоевского. Книга, выпущенная в Азербайджане, стоит 9-12 манатов, та же книга, изданная в Турции, будет стоить не больше 5-6 манат. Объясняю: в Турции огромные тиражи. Если мы печатаем 1000 штук, то их себестоимость гораздо дороже. В Турции печатают 100 000 штук, и соответственно у них себестоимость очень низкая. Это очень важный фактор. Теперь о книгах на русском языке. Часто слышу критику в наш адрес о том, что книги, изданные на русском языке, у нас стоят дорого. Да, так и есть, но опять же, нужно провести сравнительный анализ: недавно мы проводили очередной мониторинг цен и выяснили, что у нас в Азербайджане многие книги, изданные на русском, стоят гораздо дешевле, нежели в той же России. Я спокойно отношусь к рискам, понимаю, что книги действительно дорого стоят, но думаю, что у нас это связано все-таки с пережитком СССР, где книги стоили 1.20 копеек. Затем на это наложилось постсоветское время, когда очень много книг печаталось и раздавалось просто бесплатно. И почему-то сегодня стереотип о том, что книга должна продаваться за гроши, по-прежнему бытует в нашем общественном сознании. Если же сравнивать с Западом, то можно увидеть, как в городах Европы расценки на книги базируются на цифре 12-15 евро (порядка 26-30 манатов). Я уже заранее предвижу ответ: «Мы – не Запад и зарплаты у нас далеко не западные». Я это понимаю, но тем не менее констатирую факт: книга не должна стоить дешево, она априори не может стоить дешево, потому что в нее вкладываются: авторский труд, труд переводчика, редактора, потому что, повторяю еще раз, книги не могут и не должны стоить дешево.

– Несколько лет назад мы приобрели в одном из европейских музеев художественный альбом, обошедшийся нам в 26 евро. Буквально через пару месяцев мы увидели аналогичный альбом на прилавке одного книжного магазина в Баку. И стоил он около 87 манатов. Накладка немалая, согласитесь. Понятно, что таможенные сборы и так далее, но в таком случае все это отражается на конечной цене и сильно бьет по карману покупателя. И если книга не покупается, какой смысл ее вообще ввозить в страну?

– Я не готова нести ответ за все магазины, но это отнюдь не означает, что я хвалю свою сеть, у нас тоже не всегда супер-цены, но я, опять же, сравниваю. В чем преимущество европейских книг? На них есть цена, и вы не можете накручивать ее максимально. У нас контракты с европейскими издательствами, и мы напрямую привозим книги из Европы – без посредников, и потому у нас редко бывает какой-то диссонанс. И если книга стоит 10 фунтов, то у нас в магазине она будет стоить 25-26 манатов, и при переводе на курс речь идет о 10-15% разницы в цене. Я думаю, что те магазины, где цены очень накручены, получают свой товар через Москву.

– Вас очень часто критикуют в сети, обвиняют и в хайпе, и даже в спекуляции. Как вы относитесь к такого рода черной рекламе?

– На самом деле я и хайп – понятия диаметрально противоположные, потому что я – человек достаточно закрытый, с принципами и правилами. Первое правило: никогда не отказывать журналистам в интервью. Я открыта для бесед с представителями любых изданий, потому что профессия журналиста для меня свята. Мой телефон всегда включен, и на все звонки ваших коллег я отвечаю, с удовольствием отвечаю на все вопросы, потому что уважаю принципы свободы слова. Кстати, я целиком и полностью доверяю в плане интервью, никогда не прошу переслать мне текст для перепроверки и утверждения, ибо за свои слова отвечаю. Сказала, значит, сказала, и всё. Перепроверять, значит, усомниться, а усомниться – не уважать. А теперь насчет хайпа. Все зависит от того, кто и как понимает человека. У меня обостренное чувство справедливости. И если ставят какие-то запреты, я обязательно добьюсь озвучивания сути. Нельзя? А почему нельзя? И обязательно буду возмущаться, если что не так. И это вовсе не значит, что я склочная, просто я – человек с принципами, и один из превалирующих: если не знаешь, как поступить – поступай по закону. А закон я всегда уважала. Конечно же, не всегда все живут по закону, но стараться, стремиться жить правильно все же нужно, уважать нужно.

Последние 20 лет я не даю никому взяток. Принципиально. Я не спорю с гаишниками, я оплачиваю штрафы через систему, если нарушила. Каждый человек должен жить в своем пространстве – свободном, честном пространстве. Я осуждаю всех, кто платит взятки: ругаюсь со своими знакомыми и друзьями и членами своей семьи. И я уверена, что все мы хотим жить в свободном государстве, где нет места взяткам. И начинать надо с себя, и жить по закону. Я очень счастлива на самом деле, потому что занята своим любимым делом.

Кроме того, и люди творческие меня недолюбливают. Объясню, почему. Они пишут книгу, безусловно, хорошую, они ее публикуют и договариваются с нами о продажах. Мы со своей стороны обещаем сделать максимум. Пиарим в соцсетях, ставим на лучшие места в магазинах, выставляем постеры, плакаты, делаем рассылки. Но книга не продается. И вы не представляете, какое количество обиженных людей появляется! В том, что книга не продалась, они обвиняют меня. Но хорошо, что сейчас в Баку есть много конкурирующих издательств, и я в любой момент могу задать вопрос: ну, как? А там-то хорошо продалась книга? Мне не хочется человека обламывать и говорить ему в лоб: «Твоя книга не продалась, потому что читателю она не понравилась». Понятно, что не каждый обязан читать и любить Достоевского, кто-то предпочитает Донцову и Стивена Кинга, ведь у читателей разные вкусы, а чтение – как еда, которая тоже бывает полезной и не очень. Но последнее вовсе не означает, что от нее отказываются. Например, Донцова в своем сегменте была очень популярной писательницей, хотя я тоже считаю ее синонимом безвкусного чтива. Но и тут есть свои плюсы: прочитавшие вчера Донцову сегодня читают Агату Кристи.

– Как уживается книга с электронными конкурентами? Не пошатнулись ли продажи из-за появления в сети практически любой литературы?

– Когда появились электронные книги, книжный рынок, конечно же, переполошился, ибо это был для издателей практически «конец света». Еще 15 лет назад эксперты прогнозировали, что к 2022-2023 годам продажа электронных книг приостановится, то есть она остановится на том же уровне, и захватит максимум 20-25% рынка. Так и вышло. Я сама – гибридный читатель, я читаю и бумажные, и электронные книги, и это – нормально. Но электронная книга прекрасна только в том случае, если вы за нее платите. То, что бесплатно скачено – это пиратство, с которым нужно очень серьезно бороться, и во всем цивилизованном мире идет борьба с этим явлением. Представьте себе, что вы – автор. Вы затрачиваете массу времени на написание книги. Вы, несомненно, рассчитываете на гонорар, потому что не должны и не обязаны работать бесплатно. На постсоветском пространстве существует огромное неуважение к представителям интеллектуального труда – писателям, ученым, журналистам – это позорно. Каждый должен получать гонорары за свой труд. И вообще, я мечтаю о том, чтобы наши писатели получали баснословные гонорары. Тот же самый Оран Памук получает 3-4 миллиона евро, и так должно быть. Когда друг другу начинают пересылать pdf-ки или скаченные книги, знайте, что вы в данный момент лишаете писателя возможности получить деньги за свой труд. Вы в этот момент сильно обижаете писателя, чьими книгами вы, возможно, восхищаетесь. И потому электронная книга не несет никакой угрозы книге бумажной. Скажу больше – сейчас бумажная книга стала еще более популярна и раскручена. Лично для меня абсолютно без разницы, какие книги читают в нашей стране, главное, чтобы читали.

– Напрягает колеблющаяся шкала интеллектуального уровня, амплитуда которой постоянно меняется, и я не могу понять: растет он или все же падает?

– Это сложный, комплексный вопрос и я постараюсь не отвечать на него в глобальном смысле, но, опять же, буду отталкиваться от своих личных наблюдений, основанных на истории. Понимаете, разница поколений, отцы и дети, если изволите. Тот же самый Тутанхамон в одной из клинописей жаловался на то, что «молодежь нынче глупая». И так говорит каждый представитель старшего поколения – из года в год, из века в век. Но на самом деле это не так. Я очень рада, что у нас большая прослойка молодежи много читает, интеллектуально развита, много путешествует, получает образование в Европе, и с ними связаны все наши надежды. И кто говорит, что нынешняя молодежь не читает? Поколение наших мам пап, теть и дядь, считающих, что все хорошее было написано до 1990 года, а после – ни строчки? Но их мнение ошибочно. За последние 20 лет были созданы уникальные литературные шедевры, мир не стоит на месте, классика прекрасна, конечно же, никто не спорит, но нужно развивать свой интеллект, идти вперед, в ногу со временем и читать как можно больше современных авторов, являющихся отражением времени, летописцами времени.

– Еду в метро, наблюдаю за людьми, практически у всех в руках телефоны. Иногда думаешь – читают, а заглядываешь – либо игры, либо социальные сети. Книг не наблюдаю. Может, один или два пассажира читают, но не более.

– Не так давно я изучала статистику количества времени, которое молодежь проводит в гаджетах. Так вот, наша молодежь занимает 10-е место в мире. И это очень плохо. Я понимаю, что соцсети, как говорят психологи, некий антидепрессант: вошел, почитал и забылся, но то отнюдь не значит, что не надо читать книги. Все же должен быть соблюден некий баланс, потому что иногда результат наших мониторингов, проведенных среди школьников, просто ужасает. Не так давно мы убедились в том, что многие дети не знают, кто такой Расулзаде.

– Мамед Эмин Расулзаде или Натик Расулзаде?

– Конечно же, создатель АДР, Мамед Эмин Расулзаде. И если дети не знают ничего об этом человеке, тем более, не будут знать имени известного азербайджанского писателя. Вообще, интеллектуальный уровень в целом по стране оставляет желать лучшего, хотя есть надежда на прогрессивную молодежь. По любому я с уверенностью смотрю вперед. Дело в том, что в Баку сейчас очень много частных школ, где многие педагоги приглашены из Европы, соответственно, и преподавание в этих школах сильно разнится с традиционным.

Педагоги эти стали вводить культ книги, а в государственных школах, к огромному сожалению, никакого внимания книгам не уделяется, и дети сейчас не зачитывают книги «до дыр», как это делали мы. Кроме того, в частных школах существует «Книжные недели», когда дети приносят из дома любимые книги, одеваются как их любимые персонажи. А это не мало! В частных школах обучаются прядка 10 тысяч детей, и я на этих детей смотрю с огромным удовольствием. Меня часто приглашают выступать перед детьми, и я вижу огромную разницу между ними и теми, кто получает образование в государственной школе. У нас, кстати, есть и своя инициатива: мы посылаем в разные регионы бесплатно книги для сельских библиотек. А в нашей стране есть такие глухие деревни, где книги в последний раз появлялись, как говорится, до Бородинской битвы. Пусть не все будут их читать, но если прочтут хотя бы 2-3 ребенка, значит не все потеряно.

Вообще в сельских библиотеках, если таковые имеются, ситуация патовая. Не так давно я видела в одной из них 30 томов сочинений Мисира Марданова, который в свою бытность на посту министра образования, пристроил свои труды во все библиотеки страны. Детям не нужен Мисир Марданов, им нужен Гарри Поттер, им нужны герои Марка Твена, Жюля Верна, Вальтера Скотта.

– За границей есть прекрасный опыт общения писателя с автором романа, и не так давно в Баку подобные встречи проводил Чингиз Абдуллаев. Кажется, у нас такие встречи непопулярны?

– На самом деле мы проводим много встреч с авторами. И, кстати, на книжной ярмарке запланировано 30 встреч с писателями – и с корифеями, и с молодыми. Я бы очень хотела, чтобы наших писателей уважали, понимаете? Уважали, с большой буквы. Как правило большинство наших писателей – люди небогатые, у них нет возможности практически ни на что. А я бы хотела, чтобы слово писатель в Азербайджане стало синонимом термина жизнь#удалась – как на Западе. В апреле я была в Лондоне, встречалась с Кеном Фоллетом – одним из самых известных и богатейших писателей, автором 17 тысяч мировых бестселлеров. Его состояние – 160 млн. фунтов. И все эти капиталы заработаны за счет продажи его книг. Я бы очень хотела, чтобы общество изменило свое отношение к нашим, местным писателям.

Хочу поделиться еще одним наблюдением: общество наше не любит местных писателей. И я не знаю, почему. Если вы в России зайдете в книжный магазин, то увидите на первых местах книги именно российских писателей: Пелевин, Акунин, Щербакова, Улицкая и так далее. В Грузии – то же самое. Наши авторы редко попадают в эту десятку, а так не должно быть. Я считаю, что подобное отношение к местным писателям является проблемой со свободой слова. По тому же принципу общество наше недолюбливает и журналистов, не верит СМИ. А я бы очень хотела, чтобы наши авторы не писали про Бразилию и Аргентину, а больше писали бы про Азербайджан, про наше общество, про его проблемы. Я бы хотела увидеть появление плеяды азербайджанских авторов, которые будут искренны.

– Вы действительно считаете, что азербайджанский писатель сможет написать правду, которую опубликуют в нашей стране?

– Выбор каждого, конечно же. На самом деле, читателя очень трудно обмануть, ибо он тонко чувствует неискренность – пусть и небольшую. И потому нужно научиться открыто вести диалог, без прикрас и условностей. Считаю, что наша интеллигенция окончательно сформируется только тогда, когда в стране появится плеяда независимых писателей, говорящих правду и зарабатывающих большие гонорары за свою работу.

– Возможно, плеяда авторов, способных заглянуть в сердце общества, смело сказать ему правду в глаза, действительно еще не созрела. По любому Анар поймал время за усы, «6-й этаж 5-этажного дома» уже написан, а тема политики уже всем порядком надоела. Но давайте поговорим о качестве переводов художественной литературы на азербайджанский язык, зачастую эти переводы оставляют желать лучшего.

– Говорят, что в таком-то издательстве переводы лучше, чем в другом. На самом деле не так, потому что во всех издательствах работают одни и те же переводчики. Дело в том, что литературный перевод гораздо сложнее, он требует начитанности и кругозора. Вот буквально на днях я читала книгу на азербайджанском языке, и меня привлекла фраза «Гюрджустан архитектурасы». Я задумалась: речь в книге идет о Европе, откуда там грузинская архитектура? Открываю первоисточник, сверяю и вижу, что речь шла об архитектуре времен Георга Третьего. Понимаете? Общий уровень переводчиков зачастую оставляет желать лучшего, они недостаточно начитаны. А тем не менее и переводчики, и писатели должны читать как можно больше, чтобы расширять не только свой кругозор, но еще и учиться правильно выражать мысли, описывать события и выстраивать гамму чувств. И пока они этого не поймут, переводы будут корявыми, а книги, переведенные на азербайджанский язык – не раскупленными.

Яна Мадатова