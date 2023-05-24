ВСУ атаковали дронами Белгородскую область России

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Белгородскую область ночью атаковало “большое количество” дронов. Об этом сообщил белгородский губернатор Вячеслав Гладков.

По его словам, в регионе горит газопровод, местами нет света, девять пострадавших – в больницах. Повреждения зафиксированы и в самом Белгороде.

Более 550 жителей приграничных сел остаются в пунктах временного размещения, добавил он.

Пожар на газопроводе в приграничном районе Гладков назвал “небольшим”, отметив, что “в течение суток будет все восстановлено”, а причину установят следователи.

Он также заявил, что ведутся работы по восстановлению электросетей, поврежденных “во время захода диверсионно-разведывательной группы”.

Из девяти пострадавших трое находятся в реанимации в тяжелом состоянии, также сообщил Гладков.