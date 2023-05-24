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Британская разведка: Принудительная мобилизация ухудшила дисциплину в российской армии

Британская разведка: Принудительная мобилизация ухудшила дисциплину в российской армии

Принудительная мобилизация, проведенная на территории России, ухудшила дисциплину в российской армии. Тех, кто уходит в самоволку, в виде наказания отправляют на войну с Украиной.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

Как отмечается в сводке, достоверные исследования независимых российских журналистов свидетельствуют о том, что с января по май 2023 года российские военные суды рассмотрели 1053 дела о самовольной отлучке личного состава (“самоволке”) – больше, чем за весь 2022 год.

По данным британской разведки, российские военные изо всех сил пытались поддерживать дисциплину в своих рядах, но их проблемы, скорее всего, ухудшились после принудительной мобилизации резервистов с октября 2022 года.

Судебные данные свидетельствуют о том, что большинство лиц, признанных виновными в уходе в самоволку, в настоящее время наказываются условными сроками, что означает, что они могут быть переведены в зону “спецоперации”.

“Усилия России по улучшению дисциплины были сосредоточены на том, чтобы подавать пример уклонистам и поощрять патриотическое рвение, а не устранять коренные причины разочарования солдат”, – отмечают в Минобороны Британии.

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