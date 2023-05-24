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Обсуждено проведение совместных учений Азербайджан-Пакистан-Турция

Обсуждено проведение совместных учений Азербайджан-Пакистан-Турция

Находящийся с официальным визитом в Пакистане первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с командующим Сухопутными войсками Вооруженных Сил этой страны генералом армии Асимом Муниром.

Как сообщает Минобороны, до встречи состоялась официальная церемония встречи. После исполнения государственных гимнов обеих стран начальник Генерального штаба генерал-полковник К.Велиев прошел перед почетным караулом.

Сначала стороны провели встречу тет-а-тет, а затем в расширенном составе.

Поприветствовав гостей, генерал армии А.Мунир выразил удовлетворение видеть их в Пакистане.

Он поздравил азербайджанский народ с победой в Отечественной войне и обеспечением территориальной целостности Азербайджана.
Генерал армии А.Мунир отметил, что дружественные отношения между армиями двух стран развиваются, вступив в новый этап. Было отмечено, что Пакистан придает особую значимость военному сотрудничеству с Азербайджаном, подчеркивалось наличие широких возможностей для дальнейшего развития военных связей.

Поблагодарив за приглашение, генерал-полковник К.Велиев отметил, что между азербайджанским и пакистанским народами исторически сложились дружественные отношения, внесшие большой вклад в развитие двустороннего военного сотрудничества, равно как и в других областях.
Генерал-полковник К.Велиев особо подчеркнул, что развитие и расширение сотрудничества с Пакистаном в военной сфере, как и во всех других областях, постоянно находятся в центре внимания президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Рассказав о провокациях, совершенных вооруженными силами Армении на условной границе, начальник Генерального штаба отметил, что эти провокации были намеренно совершены Арменией в целях обострения ситуации, и каждый раз противнику был дан достойный ответ.

На встрече была подчеркнута важность расширения связей между видами войск армий двух стран, проведения совместных учений Азербайджан-Пакистан-Турция и дальнейшего развития трехстороннего сотрудничества.

Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества в военной, военно-технической и военно-образовательной областях, а также иные вопросы, касающиеся борьбы с терроризмом и безопасности.

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