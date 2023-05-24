Пригожин заявил, что украинская армия – одна из сильнейших в мире (видео)

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Главарь российской частной военной компании “Вагнер” Евгений Пригожин назвал украинскую армию одной из сильнейших в мире.

В интервью российскому пропагандисту он заявил, что войска РФ “по-хамски прошлись сапогами по территории Украины в поисках нацистов”. “Подошли к Киеву, потом, русским языком называю, об**рались и отошли. Потом к Херсону – об**рались и отошли. Изюм, Красный Лиман… И как-то у нас все не складывается”, – сказал он.

Пригожин пожаловался на то, что российское командование не сделало никаких выводов, Украина теперь нация, о которой знает весь мир, а ее армия стала в разы сильнее.

Главарь “вагнеровцев” сказал, что они видели как воюют американцы, французы, силы ООН и африканские племена, поэтому сегодня он может назвать украинскую армию одной из сильнейших.

“У них высокий уровень организации, высокий уровень подготовки, высокий уровень разведки, у них есть разное вооружение. Более того, они работают на любых системах: на советских, на НАТОвских, на чем угодно – одинаково успешно”, – сказал он.

Пригожин также заявил, что война сделала украинцев самой известной нацией в мире. Парадоксально, но Россия собралась “демилитаризовать” Украину, зато милитаризировала ее лучшим вооружением мира.

“СВО делалось ради” денацификации ” … а мы сделали Украину нацией, которая известна всем во всем мире. Они как греки или римляне в расцвете сил. Украина стала страной, которую знают абсолютно везде. Теперь по “демилитаризации”: если они имели на начало спецоперации условно 500 танков, теперь они имеют пять тысяч. Если воевать тогда умело 20 тысяч бойцов, то теперь 400 тысяч. Как мы ее “демилитаризовали”? Теперь мы наоборот-хрен знает как – милитаризировали Украину”, – сказал Пригожин.