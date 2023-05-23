Киев получил от ЕС 220 тысяч снарядов и 1300 ракет

71 Просмотров

Страны-члены Европейского Союза в рамках первого трека поставок боеприпасов Украине уже передали 220 тысяч снарядов разного калибра и 1300 ракет. Об этом заявил представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель, сообщает “Интерфакс”.

Он отметил, что боеприпасы были выделены из собственных запасов с последующей компенсацией.

“Благодаря первому треку государства-члены уже предоставили 220 тысяч боеприпасов разного калибра и 1300 ракет. Этот первый трек будет открыт до 31 мая, и мы достигнем нашей цели в 1 млрд евро – по состоянию на сегодня (государствам-членам) уже компенсировано 800 млн евро”, – рассказал Боррель.

Говоря о втором транше помощи, он отметил, что к нему интерес проявили уже 24 страны. Кроме того, “есть еще два других проекта – один возглавляет Франция, второй – Германия”. В то же время, деталей этих проектов Боррель не назвал.

Относительно наращивания производственных мощностей оборонной промышленности ЕС и Норвегии Боррель сослался на европейского комиссара Тьерри Бретона, который “объяснил, что европейская промышленность имеет возможности производить боеприпасы в нужном количестве”.

“Мы надеемся, что таким образом мы достигнем нашей цели в 1 млн боеприпасов (для Украины) в следующие 12 месяцев”, – сказал высокий представитель ЕС.