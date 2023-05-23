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Дорожная полиция предупредила о штрафах водителей мопедов и мотоциклов

Дорожная полиция предупредила о штрафах водителей мопедов и мотоциклов

Государственная дорожная полиция города Баку обратилась к водителям мопедов и мотоциклов.

Как сообщил майор полиции Араз Аскерли, участились случаи безответственного отношения некоторых водителей мопедов и мотоциклов к правилам безопасности, в частности, вождение без мотошлема под различными предлогами, в числе которых жаркая погода.

“Мы просим всех водителей, а также их пассажиров строго соблюдать правила и не быть безразличными к своей жизни и здоровью. Согласно статьям 329.2 и 338.4.4 Кодекса об административных правонарушениях, водители, не использующие мотошлемы, наказываются штрафом в размере 40 манатов, а пассажиры, согласно статье 338.3 Кодекса, штрафом в размере 30 манатов” – отметил Аскерли.

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