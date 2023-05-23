Начался визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Пакистан

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23 мая делегация во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым отбыла с официальным визитом в Исламскую Республику Пакистан по приглашению командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил этой страны генерала армии Асима Мунира.

Как сообщает Минобороны, в рамках визита запланирована встреча генерал-полковника К.Велиева с военным руководством Пакистана, предусмотрено посещение ряда предприятий военного назначения.