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Начался визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Пакистан

Начался визит начальника Генштаба азербайджанской армии в Пакистан

23 мая делегация во главе с первым заместителем министра обороны – начальником Генерального штаба азербайджанской армии генерал-полковником Керимом Велиевым отбыла с официальным визитом в Исламскую Республику Пакистан по приглашению командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил этой страны генерала армии Асима Мунира.

Как сообщает Минобороны, в рамках визита запланирована встреча генерал-полковника К.Велиева с военным руководством Пакистана, предусмотрено посещение ряда предприятий военного назначения.

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