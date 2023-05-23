Киев: Потери россиян под Бахмутом колоссальные

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Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил слова президента США Джо Байдена о том, что Россия потеряла в Бахмуте Донецкой области более 100 тыс. человек. Об этом он сказал 22 мая в эфире национального телемарафона.

“Здесь никаких разногласий нет. Есть вопросы в разнице методологии. Есть один подход, когда подаются общие потери вместе с убитыми и ранеными. Или отдельно ликвидированные и отдельно раненые. Также вопрос, за какой период это подается. В целом происходит постоянный обмен информацией с нашими партнерами. Потери россиян под Бахмутом действительно колоссальные, они абсолютно не соответствуют ни поставленным целям, ни заявленным результатам”, – сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, огромные потери российских военных уже очевидны для всего мира, в том числе для россиян, “даже зазомбированных”.

Тем временем россияне готовят резервы, причем количественно они могут быть значительными, но качество их подготовки не соответствует стандартам даже российской армии, сказал Юсов.

“С чем только можно “поздравить” россиян – это с уничтожением большей части города. Это то, на что смотрит весь мир. Это город, который до полномасштабного вторжения РФ развивался и процветал, а сегодня практически уничтожен”, – добавил он.

По словам Юсова, это очередное проявление военных преступлений россиян и попытка геноцида украинцев.