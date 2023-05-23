Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Армия

Киев: Потери россиян под Бахмутом колоссальные

razgrom28

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов подтвердил слова президента США Джо Байдена о том, что Россия потеряла в Бахмуте Донецкой области более 100 тыс. человек. Об этом он сказал 22 мая в эфире национального телемарафона.

“Здесь никаких разногласий нет. Есть вопросы в разнице методологии. Есть один подход, когда подаются общие потери вместе с убитыми и ранеными. Или отдельно ликвидированные и отдельно раненые. Также вопрос, за какой период это подается. В целом происходит постоянный обмен информацией с нашими партнерами. Потери россиян под Бахмутом действительно колоссальные, они абсолютно не соответствуют ни поставленным целям, ни заявленным результатам”, – сказал Юсов.

По словам представителя ГУР, огромные потери российских военных уже очевидны для всего мира, в том числе для россиян, “даже зазомбированных”.

Тем временем россияне готовят резервы, причем количественно они могут быть значительными, но качество их подготовки не соответствует стандартам даже российской армии, сказал Юсов.

“С чем только можно “поздравить” россиян – это с уничтожением большей части города. Это то, на что смотрит весь мир. Это город, который до полномасштабного вторжения РФ развивался и процветал, а сегодня практически уничтожен”, – добавил он.

По словам Юсова, это очередное проявление военных преступлений россиян и попытка геноцида украинцев.

Теги:
Из этой рубрики
razgrom28
Армия

Киев: Потери россиян под Бахмутом колоссальные

2023/05/23, 01:00
gosdep3
Армия

Госдеп: Поставки F-16 Украине – приоритет для США

2023/05/22, 22:10
f 16 4
Армия

Поставленные Западом F-16 будут базироваться в Украине

2023/05/22, 21:27
vtorje35 1
Армия

В России утверждают о ликвидации 39 диверсантов в Белгородской области (видео)

2023/05/22, 21:00
Screenshot 340
Армия

Украинские военные вошли в Белгородскую область России, идут бои (видео)

2023/05/22, 15:26
edba210f1b63ab6697303ade49f129aa
Армия

Проведены тактические учения ВМС (видео)

2023/05/22, 12:42
avia1000
Армия

Британская разведка: Россия создает новую “элитную” авиагруппу для ударов по Украине

2023/05/22, 11:00
vagner
Армия

ISW: ЧВК “Вагнера” не смогут продолжать вести боевые действия из-за истощенности

2023/05/22, 09:15
f 16 2 3
Армия

СМИ: Украина может получить до 70 F-16

2023/05/20, 23:41