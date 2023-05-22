Науседа: Литва выступает за развитие партнерских связей между ЕС и Азербайджаном

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Литва выступает за развитие партнерских связей между Европейским Союзом и Азербайджаном. Об этом сказал президент Литвы Гитанас Науседа в заявлении для прессы в Вильнюсе по итогам переговоров с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым.

«Мы должны искать новые возможности для развития стратегического партнерства и в рамках программы «Восточное партнерство». Мы положительно оцениваем сотрудничество Европейского Союза с Азербайджаном в энергетической сфере. Это сотрудничество позитивно повлияло на энергетический рынок Европейского Союза, а также обеспечило снабжение Европейского Союза в зимние месяцы», – отметил он.