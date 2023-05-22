Проведены тактические учения ВМС (видео)

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В соответствии с планом подготовки на 2023 год, утвержденным министром обороны генерал-полковником Закиром Гасановым, в ВМС были проведены тактические учения.

Как сообщает Минобороны, согласно плану учений, корабли по сигналу тревоги покинули пункт базирования и осуществили практические действия по выполнению боевых задач с целью охраны и защиты энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Подразделения ВМС также выполнили задачи по уничтожению диверсионно-террористических групп в море и организации противоподводной диверсионной обороны.

В ходе учений, проведенных в целях отработки совместных действий с морскими коммандос при выполнении корабельными тактическими группами соответствующих задач в различных условиях, организации боевых действий, совершенствования навыков командиров и штабов по управлению силами в бою, личный состав ВМС продемонстрировал высокий профессионализм.