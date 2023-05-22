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Британская разведка: Россия создает новую “элитную” авиагруппу для ударов по Украине

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Россия намерена создать новую “элитную” ударную авиагруппу под кодовым названием “Шторм” для выполнения задач в войне против Украины.

Об этом пишет Минобороны Великобритании со ссылкой на данные своей разведки. Новая авиагруппа, вероятно, будет состоять как минимум из одной эскадрильи истребителей-бомбардировщиков Су-24 и Су-34, а также эскадрильи ударных вертолетов.

“Сочетание типов самолетов предполагает, что группа будет играть основную роль в наземных атаках”, – пишет британская разведка.

Отмечается, что российское минобороны хочет привлечь квалифицированных и целеустремленных пилотов, предлагая им большие зарплаты, а также открывает набор для летчиков в отставке.

“Создание группы свидетельствует об оценках россиянами того, что их регулярные эскадрильи ВВС серьезно не справились со своей основной функцией по нанесению авиаударов по украинским позициям”, – отмечают в разведке.

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