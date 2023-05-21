В Турции заявили, что газовый хаб заработает максимум в течение года

51 Просмотров

Хаб по поставкам в Европу природного газа через территорию Турции, в том числе утраченных объемов транзита через “Северный поток”, заработает максимум в течение года. Об этом сообщил глава Минэнерго страны Фатих Донмез.

“Центр торговли газом заработает максимум в течение года. Благодаря его функционированию появится возможность продавать странам Европы больше газа и диверсифицировать источники энергоносителей применительно к Турции”, – сказал Донмез. “Газовый хаб особенно важен для Южной Европы. Они [в этих странах] не спрашивают, будет хаб или нет, они интересуются, когда он начнет работу”, – отметил министр.