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СМИ: Ирак запретил проводить долларовые операции вне зависимости от их цели

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Ирак запретил операции с американской валютой, с какой бы целью они ни проводили, сообщает Haber7.

США много лет используют доллар, мировую резервную валюту, в качестве оружия. Поэтому подобные спекулятивные ходы заставляют страны обращаться к стратегиям дедолларизации. В этой связи иракское правительство запретило использование доллара как в частных, так и в торговых сделках. Теперь покупать и продавать иностранную валюту нельзя.

По данным Haber7, отказ от использования доллара направлен на популяризацию местной валюты – динара. Поэтому власти Ирака заявили, что это решение лишь усилит суверенитет и экономику страны.

В публикации указали, что любой, кто совершит транзакции с использованием других валют, помимо иракского динара, будет оштрафован. При повторном нарушении уже грозит тюремное заключение. Поэтому от торговцев валютами будут требовать письменное обязательство перед правительством, в котором они обещают совершать сделки лишь с использованием динара.

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