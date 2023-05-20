Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Спорт

“Манчестер Сити” выиграл первенство Англии

mansiti

Футбольный клуб “Манчестер Сити” досрочно завоевал звание чемпиона Англии в сезоне-2022/23, передает “Интерфакс”.

Это стало известно после того, как его ближайший преследователь, “Арсенал” потерпел поражение в выездном матче предпоследнего, 37-го тура Английской премьер-лиги от “Ноттингема” (0:1).

“Манчестер Сити” продолжает опережать “Арсенал” на четыре очка, имея при этом игру в запасе.

Таким образом, клуб из Манчестера в девятый и третий раз подряд становится победителем турнира. В пятый раз команду привел к титулу главный тренер Хосеп Гвардиола.

Теги:
Из этой рубрики
mansiti
Спорт

“Манчестер Сити” выиграл первенство Англии

2023/05/20, 23:28
ashurli
Спорт

Ашурлы покорил одну из самых сложных гималайских вершин

2023/05/19, 22:45
ligachempionov
Спорт

Определились финалисты Лиги чемпионов УЕФА

2023/05/18, 00:55
xabib
Спорт

Перчатки Хабиба ушли с молотка за $20 тыс

2023/05/17, 23:37
djiudjitsu1
Спорт

Триумф азербайджанских мастеров джиу-джитсу в Словакии (фото)

2023/05/16, 23:42
radjabov
Спорт

Фиаско Непомнящего в битве за мировую шахматную корону удивило Раджабова

2023/05/16, 22:10
1871653185 400 89 1210 697 1920x0 80 0 0 c9b7f36825ba942d84a9647551c104b0
Спорт

Во Франции хотят наказать темнокожих футболистов за отказ поддержать ЛГБТ-сообщество

2023/05/15, 11:53
5c52f490c3cd6a0e99e090d2fb24
Спорт

«Карабах» стал чемпионом Азербайджана

2023/05/13, 23:03
mamedyaro
Спорт

Мамедъяров будет играть с Карлсеном

2023/05/10, 22:00