Макрон встретился с Зеленским на полях саммита “Большой семерки”

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что присутствие Владимира Зеленского на саммите G7 “может изменить правила игры” в Украине, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал BFMTV.

По данным телеканала, Макрон и Зеленский в настоящее время проводят встречу на полях саммита “Большой семерки” в японской Хиросиме. Отмечается, что в ходе встречи Макрон заявил, что присутствие Зеленского на G7 в Японии “может изменить правила игры” для конфликта на Украине. Макрон отметил, что это также возможность для Зеленского обменяться мнениями со многими другими южными странами и передать им свой посыл.

“Я думаю, что это может изменить правила игры”, – подчеркнул французский президент.

В 2023 году председательство в G7 перешло Японии. Саммит “семерки” стартовал 19 мая в японской Хиросиме и продлится до 21 мая включительно.