ВСУ: Россия подтягивает к Бахмуту спецподразделения

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Бахмут остается для России главной целью. Сейчас она подтягивает туда ВДВ, мотострелковые и специальные подразделения. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщают СМИ.

По его словам, украинские войска продолжают сдерживать штурмы российских сил, причем Бахмут остается эпицентром боев.

По словам Череватого, на Бахмутском направлении за сутки произошло 17 боестолкновений, в ходе которых россияне потеряли 92 человека убитыми. Еще 156 россиян получили ранения. Между тем украинские военные за сутки уничтожили в районе Бахмута несколько единиц техники россиян, 13 полевых складов с боеприпасами и сбили 5 беспилотников, указал спикер Восточной группировки войск ВСУ.