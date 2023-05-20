Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку “Исламского джихада” | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Армия

ВСУ: Россия подтягивает к Бахмуту спецподразделения

baxmut

Бахмут остается для России главной целью. Сейчас она подтягивает туда ВДВ, мотострелковые и специальные подразделения. Об этом заявил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, сообщают СМИ.

По его словам, украинские войска продолжают сдерживать штурмы российских сил, причем Бахмут остается эпицентром боев.

По словам Череватого, на Бахмутском направлении за сутки произошло 17 боестолкновений, в ходе которых россияне потеряли 92 человека убитыми. Еще 156 россиян получили ранения. Между тем украинские военные за сутки уничтожили в районе Бахмута несколько единиц техники россиян, 13 полевых складов с боеприпасами и сбили 5 беспилотников, указал спикер Восточной группировки войск ВСУ.

Теги:
Из этой рубрики
baxmut
Армия

ВСУ: Россия подтягивает к Бахмуту спецподразделения

2023/05/20, 15:53
f 16 1
Армия

Эксперт предрек логистические проблемы при получении Украиной F-16

2023/05/20, 14:00
ali15 1
Армия

Глава государства распорядился о воинском призыве

2023/05/20, 13:16
razgrom27
Армия

За сутки ВСУ уничтожили 670 российских захватчиков и десятки единиц вражеской техники

2023/05/20, 10:18
kiev
Армия

В Киеве отбили ночную воздушную атаку, все цели уничтожены

2023/05/20, 09:06
f 16
Армия

Киев: Получение F-16 может изменить ситуацию на поле боя

2023/05/20, 00:45
f 16 2 2
Армия

СМИ: Украина получит F-16

2023/05/19, 20:43
reznikov1
Армия

Резников заявил, что Россия потеряла под Бахмутом до 70 тыс. человек

2023/05/19, 18:02
04a3f666399395d18d436127af5919fc 1
Армия

В азербайджанской армии прошла встреча со специалистами НАТО (фото)

2023/05/19, 16:57