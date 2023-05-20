Пересадка сердца в Азербайджане может стать явью

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В Азербайджане будут проводиться операции по трансплантации сердца. Об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана по здравоохранению Ахлиман Амирасланов на 8-м Международном конгрессе “Бакинские дни сердца”. Его слова приводит “Тренд”.

Он напомнил, что два года назад был принят закон “О донорстве и трансплантации органов”: “Этот закон позволяет проводить в Азербайджане операции по трансплантации сердца. У нас достаточно специалистов, которые могут проводить такие операции. В настоящее время ведется работа в этом направлении. В связи с этим министерство здравоохранения и другие соответствующие органы проводят обсуждения. В ближайшее время в Азербайджане могут начать проводиться операции по трансплантации сердца”.