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В Киеве отбили ночную воздушную атаку, все цели уничтожены

kiev

Силы противовоздушной обороны этой ночью уничтожили все вражеские цели, двигавшиеся в направлении Киева. Об этом сообщила Киевская городская военная администрация в субботу, 20 мая.

Отмечается, что это была одиннадцатая воздушная атака на столицу с начала мая. В этом месяце киевляне не слышали сирены воздушной тревоги всего четыре дня.

“Этой ночью враг вновь совершил массированную атаку дронами. По предварительной информации, были применены барражирующие боеприпасы Shahed. Все обнаруженные воздушные цели были уничтожены силами и средствами нашей ПВО. Удары по Киеву не допущены”, – говорится в сообщении.

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