Из Сирии в Азербайджан репатриированы женщины и дети

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18 мая 2023 года была осуществлена репатриация в страну 11 граждан Азербайджана, содержащихся в лагерях, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики.

Согласно информации МИД Азербайджана, среди репатриантов 8 детей и 3 женщины.

В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана, в первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджана, а затем приняты меры по обеспечению их перехода на территорию Турецкой Республики.

Первичное медицинское и психологическое обследование репатриантов было проведено представителями соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, отправленных в Турецкую Республику.

Затем, в результате соответствующей координационной работы, проведенной посольством Азербайджана в Турецкой Республике, наши граждане были обеспечены свидетельствами о возвращении в Азербайджан и билетами на рейс.

На следующем этапе правительством Азербайджана предусмотрена реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.