Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Общество

Из Сирии в Азербайджан репатриированы женщины и дети

repatriasia

18 мая 2023 года была осуществлена репатриация в страну 11 граждан Азербайджана, содержащихся в лагерях, расположенных на территории Сирийской Арабской Республики.

Согласно информации МИД Азербайджана, среди репатриантов 8 детей и 3 женщины.

В результате поэтапных и скоординированных мер, предпринятых правительством Азербайджана, в первую очередь были определены местонахождение, личность и принадлежность репатриантов к гражданству Азербайджана, а затем приняты меры по обеспечению их перехода на территорию Турецкой Республики.

Первичное медицинское и психологическое обследование репатриантов было проведено представителями соответствующих государственных структур, ответственных за репатриацию азербайджанских граждан из Ирака и Сирии, отправленных в Турецкую Республику.

Затем, в результате соответствующей координационной работы, проведенной посольством Азербайджана в Турецкой Республике, наши граждане были обеспечены свидетельствами о возвращении в Азербайджан и билетами на рейс.

На следующем этапе правительством Азербайджана предусмотрена реализация соответствующих мер по социальной реабилитации и реинтеграции репатриантов в общество.

Теги:
Из этой рубрики
binagadi pojar
Общество

Восемь лет со дня страшного пожара в Бинагадинском районе

2023/05/19, 00:16
gunelguseynzade
Общество

В Билясуваре пропала мать двоих детей

2023/05/18, 23:27
repatriasia
Общество

Из Сирии в Азербайджан репатриированы женщины и дети

2023/05/18, 23:00
ugarniygaz
Общество

Столичный воздух перенасыщен угарным газом

2023/05/18, 22:33
livni
Общество

Синоптики прогнозируют интенсивные ливни, грозы и град в ряде районов страны

2023/05/18, 22:07
ea0dba36d094816ec63135164a2a9f2c
Общество

В Баку погибли двое детей, возбуждено уголовное дело (обновлено)

2023/05/18, 21:09
sud1 1
Общество

Пропавших без вести в ходе военных действий признают умершими в судебном порядке

2023/05/18, 20:56
manati
Общество

Работодатель обязан будет компенсировать просрочку выплаты зарплаты

2023/05/18, 20:27
mixalko
Общество

Посол ЕС заявил о помощи Азербайджану в разминировании

2023/05/18, 19:53