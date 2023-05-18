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Украинцы нанесли 20 ударов по врагу

ukr voen12

С начала текущих суток украинские военные нанесли 20 ударов по российским войскам и уничтожили многие важные цели. Об этом сообщил Генштаб ВСУ в четверг, 18 мая.

Так, авиация Сил обороны нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, уничтожила 21 крылатую ракету и семь вражеских разведывательных дронов разного типа.

А подразделения ракетных войск и артиллерии поразили район сосредоточения вооружения и военной техники, состав боеприпасов, три артиллерийских подразделения на огневой позиции, зенитно-ракетный комплекс, семь радиоэлектронных станций борьбы и радиолокационную станцию россиян.

В свою очередь россияне и дальше сосредотачивали основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там в течение суток произошло 17 боевых столкновений. А самые горячие бои велись за Бахмут и Марьинку.

В течение суток противник нанес 36 ракетных и 23 авиационных ударов, а также совершил около 30 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

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