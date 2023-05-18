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Стрелков предупредил россиян о новом сюрпризе: «Это только цветочки»

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Россияне потрясены масштабом диверсионной работы Украины в тылу РФ, одним из новых проявлений которого стал подрыв железной дороги в оккупированном Крыму.

Комментируя фотографии взорванных рельсов и пущенного под откос поезда, местные эксперты отмечают, что масштаб диверсий будет только нарастать, пишет издание dialog.ua.

Популярный российские аналитик, блогер Анатолий Несмиян отмечает, что глубина воронки на месте взрыва достигает 2 метров, а диаметр — пятнадцати, что говорит об огромной мощи взрывного устройства.

«Чтобы провести диверсию, в результате которой глубина воронки два метра, а диаметр — пятнадцать, нужно заложить очень много взрывчатки», — пишет он.

Более того, по его словам, решение российских властей начать войну с Украиной, у которой огромный опыт партизанской войны времен Второй мировой, является огромной ошибкой, поскольку Кремль даже не представляет, с чем именно ему предстоит столкнуться в лице Украины, ее армии и партизан.

В свою очередь, бывший полевой командир «ДНР» и экс-офицер российских спецслужб Игорь Стрелков-Гиркин в своем Telegram-канале заявил, что происходящие диверсии в российских телах являются только началом, ягодки Кремль ждут с началом контрнаступления ВСУ в полном объеме.

«Это только «цветочки». «Ягодки» будут позже — после начала «партнерского наступления», — заявил он.

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