Маск пошутит о сравнении Сороса со злодеем Магнето

Илон Маск извинился за то, что сравнил Джорджа Сороса со злодеем Магнето из франшизы «Люди Икс».
Об этом Маск написал в своем официальном Twitter-аккаунте.
«Я хочу извиниться за этот пост», — написал Маск под публикацией о Соросе. «Это было несправедливо по отношению к Магнето», — иронично заявил бизнесмен.
Ранее Маск заявил о том, что миллиардер Джордж Сорос напоминает ему Магнето, который по сюжету комиксов призывал мутантов уничтожать людей. Он добавил, что кому-то может показаться, что у Сороса добрые намерения, однако это не соответствует истине.
«Он хочет уничтожить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество», — заявил тогда Маск.