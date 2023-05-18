Маск пошутит о сравнении Сороса со злодеем Магнето

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Илон Маск извинился за то, что сравнил Джорджа Сороса со злодеем Магнето из франшизы «Люди Икс».

Об этом Маск написал в своем официальном Twitter-аккаунте.

«Я хочу извиниться за этот пост», — написал Маск под публикацией о Соросе. «Это было несправедливо по отношению к Магнето», — иронично заявил бизнесмен.

Ранее Маск заявил о том, что миллиардер Джордж Сорос напоминает ему Магнето, который по сюжету комиксов призывал мутантов уничтожать людей. Он добавил, что кому-то может показаться, что у Сороса добрые намерения, однако это не соответствует истине.

«Он хочет уничтожить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество», — заявил тогда Маск.