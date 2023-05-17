Система Patriot в Украине получила лишь минимальные повреждения от российского удара

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Американская система противовоздушной обороны Patriot получила минимальный ущерб в результате российского ракетного удара по Киеву. Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех американских чиновников.

Один из собеседников заявил о «незначительном» ущербе. 16 мая США направили инспекторов для проверки системы.

По словам источников, сама система Patriot продолжает функционировать, неповрежденным остался радар — один из наиболее важных ее элементов. Собеседники CNN считают, что Patriot не нужно будет отвозить на ремонт.

CNN уточняет, что остается неясным, какая часть Patriot была повреждена и произошло ли это в результате попадания ракеты или падающих обломков.