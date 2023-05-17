Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Армия

Система Patriot в Украине получила лишь минимальные повреждения от российского удара

patriot

Американская система противовоздушной обороны Patriot получила минимальный ущерб в результате российского ракетного удара по Киеву. Об этом сообщает CNN со ссылкой на трех американских чиновников.

Один из собеседников заявил о «незначительном» ущербе. 16 мая США направили инспекторов для проверки системы.

По словам источников, сама система Patriot продолжает функционировать, неповрежденным остался радар — один из наиболее важных ее элементов. Собеседники CNN считают, что Patriot не нужно будет отвозить на ремонт.

CNN уточняет, что остается неясным, какая часть Patriot была повреждена и произошло ли это в результате попадания ракеты или падающих обломков.

Теги:
Из этой рубрики
f 16 2 1
Армия

Бельгия не в состоянии предоставить Украине F-16

2023/05/17, 21:17
patriot
Армия

Система Patriot в Украине получила лишь минимальные повреждения от российского удара

2023/05/17, 20:05
minobor2
Армия

Баку опроверг фейки Еревана об обстреле

2023/05/17, 18:43
thumbs b c ae8b1f77c12f0e148e927364fe3f09ec
Армия

Роспропаганда призывает население готовиться к плохим новостям

2023/05/17, 14:45
95863c69357edc1a4deef33608b9e4c3
Армия

Продолжаются учебные сборы военнообязанных (фото)

2023/05/17, 12:41
AP23067669049644 pic4 zoom 1500x1500 83041
Армия

СМИ: ВСУ впервые обстреляли российскую территорию из танка

2023/05/17, 12:14
putin17
Армия

Британская разведка: Сбитые «Кинжалы» стали сюрпризом и конфузом для Путина

2023/05/17, 10:40
kalibr
Армия

Генштаб ВСУ: Россияне били «Калибрами» по Николаеву

2023/05/17, 10:16
4bc5e63 raketa690
Армия

Стала известна тактика России по украинскому контрнаступлению

2023/05/17, 09:14