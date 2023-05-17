Связанный с Ираном веб-сайт нацелен на этническую азербайджанскую общину Грузии

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Режим в Тегеране, по факту выступающий самым последовательным союзником армянских националистов, в последнее время ведет оголтелую антиазербайджанскую пропаганду. Фактически руководство Исламской республики Иран не скрывает своего намерения организовать изоляцию Азербайджана и разрушить его взаимоотношения с другими странами. Режим в Иране также не устраивают нынешние добрососедские отношения между Грузией и Азербайджаном и он явно хотел бы их разрушить, в том числе воздействуя на Грузию и через Грузию, пишет издание «Кавказ-Плюс».

Те, кто думает, что Иранская пропаганда и иранские спецслужбы не работают в Грузии – очень ошибается. И используют они, в первую очередь, религиозные каналы. Конечно же, что касается православных грузин, то здесь Иран пока предпочитает не заходить на «пропагандистское поле» своего главного союзника – России. Хотя полностью разделяет антизападную риторику российской пропаганды.

Также, эксплуатирующая исламскую религию, прикрываясь Исламом, иранская пропаганда среди собственно грузинского мусульманского населения у режима в Тегеране пока встречает определенные затруднения. Практически все грузины-мусульмане, проживающие в Грузии – сунниты, и для них упор на шиитские мотивы, которые доминируют в иранской пропаганде, попросту непонятен.

Совсем иное дело проживающие в Грузии этнические азербайджанцы, большинство из которых является шиитами. Именно на них ориентируются иранские пропагандистские ресурсы. К сожалению, «Управление мусульман Грузии» не уделяет должного внимания деструктивной пропаганде режима в Тегеране. А между тем эти ресурсы в нынешней непростой геополитической ситуации могу быть направлены в первую очередь против грузино-азербайджанской дружбы и сотрудничества. Также иранские ресурсы работают в унисон с российской пропагандой в Грузии. Тем самым поддерживая страну-агрессора, оккупировавшую 20% территории Грузии, разжигающую сепаратизм, препятствующую евроатлантической интеграции Грузии. По сути, иранская пропаганда уже наносят огромный ущерб интересам Грузии, дезинформируя азербайджанскую общину Грузии.

В частности, об одном из иранских пропагандистских ресурсов Ahlibeyt.ge пишет сайт DFRLab в материале Сопо Гелава «Iran-linked website targets Georgia’s ethnic Azerbaijani community with anti-West content» («Веб-сайт, связанный с Ираном, нацелен на этническую азербайджанскую общину Грузии с антизападным содержанием» https://dfrlab.org/2023/04/27/iran-linked-website-targets-georgias-ethnic-azerbaijani-community-with-anti-west-content/ ) :

Ahlibeyt.ge, грузинский религиозный онлайн-журнал, написанный на азербайджанском языке, часто публикует статьи с критикой Соединенных Штатов и НАТО. Ahlibeyt.ge управляется Культурно-просветительским обществом Ahlibeyt, филиалом Всемирной ассамблеи Ахлул Байт (ABWA), иранской организации, занимающейся общественной дипломатией «для реализации претензий Ирана на лидерство над всеми шиитскими общинами в мире».

DFRLab обнаружил, что веб-сайт нацелен на этническую азербайджанскую общину Грузии с антизападными и пророссийскими нарративами. Например, сайт описывает войну России в Украине как «специальную военную операцию», усиливая предпочитаемую Россией терминологию, чтобы минимизировать войну. Сайт также усилил тезис Кремля, обвиняющего США и Запад в провоцировании «кризиса» в Украине. Кроме того, Ahlibeyt.ge использовал хорошо известный кремлевский дезинформационный нарратив, утверждающий, что США поддерживают боевиков «Исламского государства». Некоторые из сообщений также пропагандировали сотрудничество с «Хезболлой».

Этническая азербайджанская община является второй по величине этнической группой в Грузии и составляет шесть процентов населения страны. Результаты опроса общественного мнения, проведенного в декабре 2022 года, показали, что поддержка евроатлантической интеграции Грузии является самой низкой среди этнических меньшинств. Опрос также показал, что жители этнических меньшинств наиболее благосклонно относятся к российскому правительству.

Информационная среда для этнических меньшинств Грузии недостаточно изучена. Существующие исследования непоследовательны, а недостаток исторических материалов затрудняет анализ изменений во времени. Большинство опросов общественного мнения измеряют совокупное отношение «поселений меньшинств». База данных «Кавказского барометра» свидетельствует о том, что мнения этнических азербайджанцев и этнических армян Грузии в некоторых случаях различаются. По данным опроса общественного мнения 2019 года, проведенного Национальным демократическим институтом, телевидение остается основным источником информации в поселениях меньшинств. Кроме того, значимость неформальных источников (члены семьи, коллеги, соседи и друзья) выше, чем в других частях страны. DFRLab также проанализировал, как этнические азербайджанские меньшинства в Грузии потребляют новости на Facebook, и обнаружил, что самые популярные азербайджанские страницы не повторяют антизападные нарративы, продвигаемые Кремлем.

Лаборатория DFRLab начала расследование роли Ahlibeyt.ge как источника антизападных нарративов после того, как этническая азербайджанская молодежь отметила его деятельность во время тренинга в Марнеули, где проживает большое количество азербайджанского населения. Участники заявили, что сайт распространяет антизападные дезинформационные нарративы и проиранский контент. В ходе исследования DFRLab мы беседовали с тремя активистами из региона, которые выразили схожие опасения по поводу Ahlibeyt.ge. По словам активистов, культурно-просветительское общество «Ахлибейт» является крупной организацией, действующей в Марнеули, которая, наряду с другими проиранскими религиозными организациями, направлена на этническое азербайджанское меньшинство посредством социально-экономических и образовательных проектов. Они добавили, что иранская интерпретация ислама все больше отражается в повседневной жизни общины. Например, они отметили, что все больше семей отмечают важные даты в жизни покойного аятоллы Рухоллы Хомейни.

Хотя Ahlibeyt.ge и его страница в Facebook имеют низкий уровень онлайн-взаимодействия, анализ контента важен для понимания того, как он представляет Запад, войну в Украине и Иран. Это особенно актуально, учитывая, что неофициальные источники являются важным источником информации в поселениях меньшинств.



Всемирная ассамблея Ахлюль Байт

Всемирная ассамблея Ахлюль Байт (ABWA) — это организация, созданная в 1990 году нынешним Верховным лидером Ирана Али Хаменеи. Хаменеи назначил аятоллу Мохаммада Али Тасхири первым генеральным секретарем ABWA.

Вильфрид Бухта брал интервью у Тасхири для своей книги «Кто правит Ираном? Тасхири сказал, что ABWA пытается добиться превосходства «над всеми исламскими группами, действующими в области культуры, пропаганды, экономики, общества и политики, с помощью мирной пропаганды и убеждения, и реализовать иранские претензии на лидерство над всеми шиитскими общинами в мире». Бухта пишет, что ABWA имеет серьезные амбиции на лидерство над шиитскими общинами за пределами Ирана, отмечая, что организация имеет влияние в Ираке, Ливане и Пакистане.

В 2015 году, давая показания Комитету по иностранным делам Палаты представителей США, Скотт Моделл, тогдашний управляющий директор Rapidan Group и бывший сотрудник Центрального разведывательного управления, заявил, что ABWA «якобы была создана для продвижения иранской революционной идеологии за рубежом и служила связующим звеном между иранским клерикальным истеблишментом и зарубежными шиитскими священнослужителями». Однако ABWA также служила эффективным прикрытием для помощи в сборе разведданных, выявления и вербовки иностранных студентов, а также для перемещения денег и материальных средств, предназначенных для операций Сил Кудс (и MOIS [Министерство разведки и безопасности Ирана])».

Кроме того, в различных отчетах высказывались опасения по поводу связей ABWA с «Хезболлой», поскольку лица, связанные с боевой группировкой, входят в состав руководящих органов ABWA. Например, генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла является членом Высшего совета ABWA. Хасан Ахтари, которого однажды назвали » организатором «Хезболлы», был четвертым генеральным секретарем ABWA. Согласно веб-сайту ABWA, организация имеет филиалы в девяноста странах, включая Грузию.



Ассамблея Ахлюль Байт Грузии

Филиал ABWA в Грузии известен как Культурно-просветительское общество «Ахлибейт» и находится в Марнеули. Оно было основано в 2001 году шейхом Расимом Мамедовым (на сайте написано как «Расем Мохаммадев»), который получил образование в иранском священном городе Кум. Организация была официально зарегистрирована в Грузии в 2013 году. Согласно сайту организации, Мамедов является представителем ABWA в Грузии и главой Ассамблеи Ахлюль Байт Грузии (имеется в виду культурно-просветительское общество «Ахлибейт»). В интервью азербайджанскому новостному интернет-агентству Modern.az Рамин Игидов, шейх Управления мусульман Грузии, подтвердил, что «Ахлибейт» является филиалом иранской Всемирной ассамблеи Ахлюль Байт. Согласно рабочему документу Европейского центра по вопросам меньшинств (ECMI) за 2012 год, «Ахлибейт» имеет тесные связи с посольством Ирана в Тбилиси и получает неофициальное финансирование от лиц и организаций, связанных с иранским правительством и религиозными кругами. Организация отрицает получение средств от иранского правительства.

В январе 2023 года нынешний генеральный секретарь ABWA Реза Рамезани посетил Грузию и провел различные встречи, в том числе с представителями Грузинской православной церкви и Управления всех мусульман Грузии. На встрече с религиозными лидерами Управления всех мусульман Грузии Рамезани призвал обратить «особое внимание» на семью и обвинил Запад в «изменении и искажении понятия семьи». Аналогичное послание Рамезани озвучил во время своего визита в культурно-просветительское общество «Ахлибейт». Выступая перед Союзом женщин Леди Зайнаб, организацией, действующей при Ахлибейт, Рамезани сказал: «Мы все должны знать, что сегодня западная культура стремится разрушить семью и уважение к женщине в человеческом обществе. Мы должны быть осторожны в отношении этой пропаганды». Грузия стремится к членству в Европейском Союзе. Поэтому страна может быть вынуждена следовать принципам западного либерализма в различных областях, особенно в женской. Акцент на феминизме и его усиление является влиятельным фактором в разрушении семьи и ее традиционной функции. Мы должны быть особенно бдительны по этому поводу».



Ahlibeyt.ge

Веб-сайт Ahlibeyt.ge впервые был открыт в 2010 году. Согласно Ahlibeyt, «целью веб-сайта является точное и беспристрастное донесение религиозных и культурных ценностей и событий, происходящих в стране и мире, до общественности посредством информации». В настоящее время информация о регистраторе домена скрыта, но в записи WHOIS 2015 года в качестве регистратора сайта указан Расим Мамедов, основатель «Ахлибейт». В записи также указаны два электронных адреса, в том числе один с общим инициалом и фамилией Рамина Игидова, шейха Управления всех мусульман Грузии. В видеорепортаже islammedia.ge о деятельности «Ахлибейт» в Грузии Игидов также назван администратором сайта. Однако, согласно тому же видеорепортажу, с 2015 года администратором сайта является Рамин Алиев.

Лаборатория DFRLab провела поиск с целью выявления других веб-сайтов, связанных с предоставленными адресами электронной почты. Помимо Ahlibeyt.ge, на предоставленные электронные адреса зарегистрировано еще семь веб-сайтов, два из которых содержат вредоносное ПО. Три веб-сайта, aile.ge, amag.ge и bgmi.ge, зарегистрированы юридическим лицом Общественно-правового управления мусульман всея Грузии. Сайт almustafa.ge зарегистрирован Университетом Аль Мустафа и является сайтом грузинского филиала Университета Аль Мустафа, расположенного в Куме, Иран. Сайт Aile.ge содержит вредоносное ПО, перенаправляющее пользователей на сайт Haxbyq.com, на котором размещены всплывающие окна с вредоносными push-уведомлениями. Сайт Sualcavab.ge заражен облачным вредоносным ПО. Работа сайта BGMI.ge приостановлена, а остальные сайты больше не функционируют.





Анализ статей на сайте Ahlibeyt.ge

Сайт Ahlibeyt.ge публикуется на азербайджанском языке и делится как религиозным контентом, так и новостными статьями. Новостной раздел сайта является одним из самых активных разделов.

Лаборатория DFRLab изучила новостной раздел сайта, чтобы проанализировать содержание по следующим темам: Война России в Украине; изображение США, НАТО и Запада; изображение президента России Владимира Путина; репортажи об Иране; изображение «Хезболлы». DFRLab отметила, что освещение этих тем было благоприятным для Ирана и России и неблагоприятным для США и НАТО.

DFRLab обнаружила, что Ahlibeyt.ge занимается избирательным освещением и делится несколькими видами дезинформации, чтобы манипулировать восприятием определенных тем своей аудиторией. Стратегия сайта заключается в распространении заведомо ложного материала, содержащего элементы правды или частичной правды, а не сфабрикованного контента. Выявление вводящего в заблуждение контента может быть сложной задачей, так как требует тщательного изучения для выявления истины. Веб-сайт распространяет недостоверный материал в различных формах, включая официальные заявления, непроверенные утверждения и другие формы контента, которые поддерживают антизападные и антиамериканские нарративы.

Например, несмотря на частые сообщения о событиях в Иране, Ahlibeyt.ge не освещал протесты за права женщин, которые были вызваны смертью Махсы Амини. Однако сайт сообщил о заявлении Хаменеи, обвинившего США в беспорядках в Иране.

DFRlab отметил, что Ahlibeyt.ge назвал войну России в Украине «специальной военной операцией», используя любимый кремлевский термин, который пытается минимизировать войну и замаскировать вторжение под моральный долг. Сайт не использовал термин «вторжение» для описания войны России в Украине. Результаты поиска Google показали только один случай, когда Ahlibeyt.ge использовал термин «вторжение» по отношению к Украине: сообщение со ссылкой на пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, который сказал, что называть «операции» в Украине «вторжением» неправильно. Сайт несколько раз использовал термин «война» в заголовках, в основном при цитировании иранских лидеров, комментирующих войну в Украине. Однако эти статьи также содержали термин «военная операция» и распространяли прокремлевский нарратив о том, что США и Запад несут ответственность за войну в Украине.

Статьи Ahlibeyt.ge, опубликованные в течение нескольких недель и месяцев после вторжения России в Украину в феврале 2022 года, обвиняли Запад в «украинском кризисе». Например, в статье, сообщающей о телефонном разговоре между президентом Ирана Эбрахимом Раиси и Путиным, упоминались комментарии Раиси, в которых он утверждал: «Расширение НАТО на восток представляет собой серьезную угрозу стабильности и безопасности независимых стран в различных регионах и вызывает напряженность». Другое сообщение было основано на заявлении министра иностранных дел Ирана Хоссейна Амир-Абдоллахиана, утверждавшего, что НАТО спровоцировала кризис в Украине.

DFRLab также изучил, как Ahlibeyt.ge изображает Путина. Сайт стремился убедить, что Путин положительно относится к мусульманам, и описывал его как союзника мусульман. Сайт сообщал о Путине восемьдесят четыре раза; большинство случаев были связаны с исламом. Ahlibeyt.ge выбирал свои сообщения о Путине для продвижения промусульманских заявлений и использовал заголовки, чтобы выборочно выделить положительные комментарии, которые он сделал об исламе.

Хотя Ahlibeyt.ge изображает Путина как союзника мусульман, сайт не сообщил о случаях, когда российские войска бомбили мечети в Украине или Сирии. В марте 2022 года российские войска обстреляли мечеть Султана Сулеймана в Мариуполе, в которой находилось более восьмидесяти взрослых и детей. В октябре 2015 года Россию обвинили в бомбардировке мечети Омара Бин аль-Хаттаба в сирийском Идлибе. Россия опровергла это обвинение, назвав его мистификацией, и поделилась снимками другой мечети, утверждая, что здание все еще цело.

Кроме того, Ahlibeyt.ge также опубликовал несколько сообщений, в которых утверждалось, что США украли сирийскую нефть. Эта версия в основном возникла из комментариев бывшего президента США Дональда Трампа, который в 2019 году заявил: «Мы оставляем солдат [в Сирии], чтобы обеспечить безопасность нефти. И, возможно, нам придется сражаться за нефть….. Я хочу вернуть наших солдат домой. Но я хочу обеспечить безопасность нефти». Администрация Трампа также утвердила частную американскую фирму для разработки нефтяных месторождений в Сирии, контролируемой оппозицией. Однако на сайте Ahlibeyt.ge были опубликованы утверждения о том, что США занимаются контрабандой нефти из Сирии и планируют вторгнуться в некоторые районы Сирии, чтобы украсть нефть. Сайт также распространил утверждение сирийских государственных СМИ о том, что США украли 120 нефтяных танкеров из Сирии. Би-би-си, «Голос Америки» и Радио Свободная Азия развенчали эти утверждения.

Сайт также положительно отзывался о «Хезболле». В некоторых сообщениях о «Хезболле» утверждалось, что боевая группа не является террористической организацией, и пропагандировалось сотрудничество с ней. Хезболла» находится в списке иностранных террористических организаций Госдепартамента США с 1997 года. По данным Центрального разведывательного управления, большая часть финансирования, политической, дипломатической и организационной помощи «Хезболле» поступает из Ирана. В страновом докладе Госдепартамента по терроризму за 2020 год поддержка организации со стороны Ирана оценивается в 700 миллионов долларов. Хезболла» участвует в работе ливанского парламента с 1992 года, хотя прохезболлистский блок потерял парламентское большинство на выборах 2022 года.

Анализ DFRLab показал, что Ahlibeyt.ge нацелен на этническую азербайджанскую общину Грузии с антизападными, антиамериканскими и антинатовскими нарративами. Наше расследование показало, что Ahlibeyt.ge редко публикует сфабрикованный контент, вместо этого фокусируясь на тенденциозных репортажах в пользу Ирана и России и против Запада. Это наблюдение согласуется с более широкой стратегией цифрового влияния Ирана, которая, как отмечается в докладе DFRLab 2020 года «Иранские усилия цифрового влияния: Партизанское вещание в XXI веке», фокусируется на тенденциозных репортажах с целью убедить, в отличие от кремлевской тактики распространения откровенных фальшивок.» Конец статьи.

Как мы видим иранский информационный ресурс Ahlibeyt.ge ведет деструктивную пропаганду и дает гражданам Грузии азербайджанской национальности и шиитского вероисповедания ложную информацию относительно событий и в регионе и в мире. Абсолютно недопустимо оправдание таким ресурсом агрессии РФ против Украины, а также поддержка террористической организации «Хезболла», которая как известно признала «независимость» сепаратистов Сухуми и Цхинвали – т.е поддержала оккупацию Россией грузинских Абхазии и Самачабло. Такие ресурсы наносят вред безопасности грузинского государства и его международных отношениям.