Роспропаганда призывает население готовиться к плохим новостям

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Российские военные пропагандисты бьют тревогу из-за ситуации под Донецком, где в Марьинке ВС РФ теряют контроль над ситуацией под все возрастающим давлением украинской армии. Российский Z-военкор из Москвы Михаил Лучин в своем Telegram-канале пишет, что внезапно ситуация в населенном пункте стала стремительно меняться, а россиян вскоре могут ожидать плохие новости.

«Возможно, стоит готовиться к очень плохим новостям по Марьинке. 80% желающих поражения прикладывают максимум усилий, чтобы сдать ее ВСУ», — цитирует его «Диалог».