Ураган разрушил лагеря беженцев рохинджа: погибли до 400 человек

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Циклон «Мокко», который пронесся над южным побережьем Бангладеш и западной Мьянмой 14 мая, разрушил деревни и лагеря беженцев народа рохинджа. Об этом сообщает Euronews. Скорость ветра достигала более 150 км/час.

Это самый сильный шторм в Бенгальском заливе более чем за десять последних лет.

Как пишет издание, разрушительное воздействие циклона привело к катастрофической ситуации в штате Ракхайн, где проживает преследуемое властями меньшинство рохинджа. На 16 мая подтверждены более 40 смертей, однако местные СМИ говорят о 400 погибших. Некоторые люди потеряли все, что имели. И это несмотря на эвакуацию властями свыше 850 тысяч жителей прибрежных районов, из них 100 тысяч — в штате Ракхайн.

Рохинджа уже начали хоронить своих близких.

«Много людей пострадало от бури в этом районе. Некоторые получили ранения рук и ног. Многие погибли. Я нашла здесь тела своей невестки и внучки. А тела моего брата и моих сыновей нашли недалеко от деревни», — рассказала журналистам одна из пострадавших от циклона.

Сообщений о жертвах из Бангладеш пока не поступало, но известно о разрушении тысячи приютов в крупнейшем в мире лагере беженцев в Кокс-Базаре, где проживает около миллиона беженцев-рохинджа.

Весной циклоны в этом регионе являются обычным явлением. Однако такими сильными, как «Мокко», они бывают редко. Возможной причиной усиления циклонов эксперты считают изменение климата и связанное с ним повышение температуры океана.

Самым страшным стихийным бедствием в истории Мьянмы остается циклон «Наргис» в 2008 году, который унес жизни свыше 130 тысяч человек. Тогда ситуация усугублялась тем, что у власти в стране находилась военная хунта, которая блокировала международную помощь на протяжении нескольких недель.