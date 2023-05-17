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Стала известна тактика России по украинскому контрнаступлению

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Россия начала совершать более масштабные воздушные атаки на Украину, чтобы заставить Киев отложить контрнаступление. Массированные ракетные атаки, устраиваемые Россией, могут пойти на пользу Украине. Об этом пишет CNN со ссылкой на официального представителя США, знакомого с ситуацией

По его мнению, россияне тратят больше боеприпасов, чем обычно, пытаясь сбить с толку украинскую ПВО.

«По словам чиновника, Россия нанесла более крупные воздушные удары сразу с нескольких направлений, нацелившись на центры управления и контроля в Киеве и других важных местах… Массированные атаки могут даже пойти на пользу Украине, поскольку Россия все больше расходует свои ограниченные запасы высокоточного оружия», — пишет CNN.

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