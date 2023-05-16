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Украина успешно отбивает вражеские атаки на четырех направлениях

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На фронте за последние сутки произошло 44 боестолкновения с российскими войсками на четырех направлениях. Об этом проинформировал 16 мая Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

«Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на лиманском, бахмутском, авдеевском и марьинском направлениях. В течение суток произошло 44 боевых столкновения на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий по-прежнему остаются Бахмут и Марьинка», – говорится в сообщении.

В частности, на авдеевском направлении враг, по данным украинских военных, «продолжает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов, нанес авиационные удары по Авдеевке и Водяному, совершил обстрелы населенных пунктов».

«На купянском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в районах Масютовки Харьковской области и Новоселовского и Стельмаховки Луганской области. […] На лиманском направлении в течение суток враг вел наступательные действия в районе Белогоровки Луганской области», – объяснили в ВСУ.

На бахмутском направлении, по данным Генштаба, идут тяжелые бои за Бахмут, также «противник вел безуспешные наступательные действия в направлении населенного пункта Ивановское», а на марьинском направлении подразделения сил обороны отразили многочисленные атаки противника в районе Марьинки.

На многих направлениях россияне ведут обстрелы и наносят авиационные удары, подчеркнули украинские военные, а на запорожском и херсонском направлениях враг «продолжает вести оборонительные действия».

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