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Украина получит еще 6 немецких радаров

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В Германии планируется изготовить еще шесть радиолокационных систем TRML-4D и передать их для нужд Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении компании Hensoldt.

Компания планирует поставить еще шесть своих радаров TRML-4D для усиления противовоздушной обороны Украины.

В рамках заказа на сумму более 100 млн евро радары будут доставлены во второй половине года после обучения украинских операторов.

Hensoldt уже имеет несколько РЛС TRML-4D по контракту для Украины в составе системы ПВО IRIS-T SLM.

«Мы рады поддержать Украину шестью дополнительными радарами TRML-4D, которые еще больше укрепят украинскую сеть воздушного наблюдения и противовоздушной обороны. Мы гордимся тем, что можем доставить столь необходимое оборудование в кратчайшие сроки», — сказал генеральный директор Hensoldt Томас Мюллер.

Радар TRML-4D использует новейшую радиолокационную технологию Active Electronics Scanned Array с несколькими лучами цифровой формы.

Он способен заблаговременно выявлять различные типы воздушных целей, таких как самолеты, вертолеты и крылатые ракеты. Он обеспечивает оперативное обнаружение и сопровождение около 1500 целей в радиусе до 250 км.

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