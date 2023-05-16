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ВСУ отбили в Бахмутском районе около 20 кв.км.

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Украинские военные освободили от россиян около 20 квадратных километров в Бахмутском районе. При этом захватчики продвигаются в самом городе. Об этом говорится в сообщении замминистра обороны Украины Анны Маляр.

Она подчеркнула, что информацию о ходе боевых действий следует рассматривать в комплексе всех мер оборонной операции и не вырывать из контекста.

«К примеру, в течение нескольких дней наши войска освободили от врага на севере и юге пригорода Бахмута около 20 квадратных километров. В то же время, враг несколько продвигается в самом Бахмуте, полностью уничтожая город артиллерией. Кроме того, враг подтягивает подразделения профессиональных десантников», — написала заместитель министра.

Маляр подчеркнула, что продолжаются тяжелые бои с разным результатом.

Она отметила, что украинские защитники делают максимум и даже больше.

«То, что оборона Бахмута длится столько месяцев, да еще и на определенных участках есть продвижение — это сверхусилие наших бойцов и высокий уровень профессиональности командования обороной», — добавила она.

Маляр напомнила, что у россиян есть преимущество в количестве людей и вооружении. В то же время благодаря действиям украинских военных враг еще с прошлым летом не может реализовать свои планы на Бахмутском направлении.

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