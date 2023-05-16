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В Киеве поиздевались над заявлением Москвы об уничтожении Patriot

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России не нужна армия для побед на поле боя, для этого ей достаточно государственных СМИ и пресс-службы Минобороны. Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

«Пресс-служба Министерства обороны России мощнее, чем армии большинства стран. России даже не нужна армия, чтобы завоевать весь мир, ее государственных СМИ и спикера Минобороны Конашенкова более чем достаточно», — отметили в ведомстве, комментируя вбросы страны-агрессора об уничтожении зенитного ракетного комплекса Patriot в Украине.

Стоит заметить, что оборонное ведомство России в ежедневной сводке заявило о «высокоточном ударе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» по зенитному ракетному комплексу Patriot производства США».

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