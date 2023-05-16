Следом за Польшей: Латвия тоже планирует переименовать Калининград

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Экспертная языковая комиссия Латвии рекомендовала переименовать русский Калининград. Комиссия предложила использовать историческое балтийское или германское название города. Соответствующее заключение-рекомендацию лингвисты распространили в Twitter.

Так, экспертная комиссия при Государственном языковом центре советует использовать в латышском языке традиционное название Караляучи или историческое немецкое название Кенигсберг вместо русского названия Калининград на обозначение соответствующего русского эксклава.

Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал решение комиссии фразой: «Итак, Караляучи».