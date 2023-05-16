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Проверки в Нахчыване: выявлены хищения госсредств

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Указ президента страны был неправильно применен в Нахчыванском международном аэропорту, к такому выводу пришла Счетная палата после проверок, передает АПА.

Так, в нарушение Указа президента Азербайджана № 629 от 06.09.1997 г., 50% от 59 615 манатов, то есть 29 807 манатов, не были перечислены в госбюджет за период сдачи в аренду государственного имущества. ООО «Aeroport Taksi» тоже нарушило требования указа и не перечислило в госбюджет в период сдачи в аренду государственного имущества 50% арендной платы, составляющей 36 400 манатов, то есть 18 200 манатов.

В отчете палаты также указано, что налог, подлежащий уплате в госбюджет Нахчыванским международным аэропортом, был уплачен другому учреждению.

Также был проведен аудит использования и управления государственным имуществом и средствами, выделенными Министерству сельского хозяйства Нахчыванской Автономной Республики. Аудит в министерстве в общей сложности охватил 27 032 883 маната.

При аудите выявлено необоснованное расходование 57,2% средств, выделенных на субсидирование в 2021-2022 годах.

В ходе расследования, проведенного районными комиссиями и на местах, был выявлен ряд недостатков. Так, выявлены случаи, когда, при расчете и выплате субсидий не заключались договоры аренды, отсутствуют подписи сторон в договорах, не утверждены или впоследствии не были утверждены договоры аренды, земельные участки, дающие основание для предоставления субсидии, не соответствуют гектарам, указанным в подтверждающих документах, отсутствуют иные подтверждающие документы на предоставление субсидии, гражданам, на чье имя оформлена субсидия, не выплачивается субсидия, также выявлены случаи неосведомленности граждан.

В принятом коллегией Счетной палаты решении предусмотрено направление в соответствующие органы информации о результатах проверки, проведенной в Министерстве сельского хозяйства Нахчыванской АР.

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