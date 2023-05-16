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Минобороны РФ заявило об уничтожении ЗРК Patriot в Киеве ударом «Кинжала»

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Американские ЗРК Patriot были поражены в Киеве в ночь на 16 мая высокоточным ударом гиперзвуковых ракет «Кинжал», сообщило Минобороны России. В МО добавили, что российская ПВО за сутки перехватила семь крылатых ракет Storm Shadow, три противорадиолокационные ракеты HARM, а также семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Сообщается, что истребительной авиацией ВКС России в районах населенных пунктов Варваровка и Красноармейск Донецкой области сбиты самолеты Су-24 и Су-25 ВВС Украины.

«Высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» в городе Киев поражен зенитный ракетный комплекс Patriot производства США», — рассказали в ведомстве.

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