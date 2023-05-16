Армения определилась с членством в ОДКБ

Совет безопасности Армении в сентябре 2022 года обсудил возможность выхода из ОДКБ, однако принял решение сохранить членство в организации. Об этом во вторник на брифинге заявил заместитель министра иностранных дел Армении Мнацакан Сафарян.

«Судя по всему, это обсуждалось на заседании Совета безопасности, по-моему, обсуждалось в сентябре 2022 года. Было решено не делать этого шага, остаться в организации. На данный момент о выходе из ОДКБ речи не идет, остальное будет обсуждаться по ситуации», — отметил он.