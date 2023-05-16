В Армении состоятся очередные сборы резервистов

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В Армении с 1 августа по 13 октября 2023 г. состоятся сборы резервистов. Проект решения представило Министерство обороны Армении.

Сообщается, что принятие проекта решения обусловлено необходимостью усовершенствования воинских навыков, подготовки и переподготовки составов рядовых, прапорщиков и офицеров первой группы резервистов, привлечения резервистов к боевому дежурству по мере необходимости, а также задействования транспортных средств органов с военно-транспортными обязанностями для обеспечения учебных сборов.

В учебных сборах примут участие до 2352 граждан. В ходе объявленных учебных сборов каждый гражданин будет привлечен в них на срок не более 25 календарных дней.