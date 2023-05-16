В Италии задержали 2,7 тонны кокаина, летевшего из Эквадора в Армению (видео)

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Таможенная полиция Италии обнаружила в порту Джойя Тауро на юге страны груз в 2 тонны 734 кг кокаина высокой чистоты, сообщает итальянская редакция Sky News.

Наркотики находились в двух контейнерах и были спрятаны в партии бананов из 78 тонн. Груз перевозился из эквадорского порта Гуаякиль в Армению через грузинский порт Батуми.

Финансовая гвардия (таможенная полиция) Италии уже долгое время отслеживала маршрут наркотрафика из Южной Америки в черноморский и адриатический регионы (в порты Хорватии, Греции и Грузии), где в качестве перевалочного пункта использовался регион Калабрия на юге Италии.

В ходе операции полицейским удалось выделить два подозрительных контейнера из нескольких тысяч, в которых, согласно документам, в Армению везли тропические фрукты.

Общая стоимость партии наркотиков была оценена более чем в 800 млн евро.