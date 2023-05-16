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Супругу экс-канцлера ФРГ Шредера уволили с работы после посещения 9 мая посольства России

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Супругу экс-федерального канцлера Германии (1998-2005) Герхарда Шредера Со Ен Ким-Шредер уволили из компании NRW.Global Business после того, как она и ее муж посетили торжественный прием, который был организован 9 мая посольством Российской Федерации в ФРГ по случаю 78-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает газета Bild.

«Шредер-Ким была освобождена от должности, теперь трудовые отношения с NRW.Global Business будут прекращены без предварительного уведомления», — цитирует издание представителя Минэкономики Северного Рейна-Вестфалии Моны Нойбаур.

Отмечается, что супруга Герхарда Шредера в NRW.Global Business занимала должность представителя в Южной Корее. Отмечается, что в компании несколько раз говорили Шредер-Ким, что представителям организации запрещено публично высказываться по политически деликатным темам, в частности, в отношении войны в  Украине.

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