Силы ПВО Украины сбили все 18 российских ракет, включая шесть Кинжалов

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Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал о деталях ночной атаки по Украине и Киеву, в частности.

По его словам, около 03:30 16 мая 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с северного, южного и восточного направлений 18 ракетами разных типов воздушного, морского и наземного базирования.

В частности, было выпущено:

шесть аэробалистических ракет Х-47М2 Кинжал с шести самолетов МиГ-31К;

девять крылатых ракет Калибр с кораблей в Черном море;

три ракеты наземного базирования (С-400, Искандер-М).

Все 18 ракет уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушных Сил ВС Украины.

Кроме того, в ночь на 16 мая противник атаковал ударными дронами типа Shahed-136/131, а также проводил воздушную разведку тремя беспилотниками оперативно-тактического уровня — Орлан-10, SuperCum.