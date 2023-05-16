Британская разведка: ВСУ добились тактических успехов на флангах вокруг Бахмута

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ВСУ добились тактических успехов на флангах вокруг Бахмута, но в черте города «Группа Вагнера» продолжает продвижение.

Об этом говорится в новой сводке от британской разведки.

«Силы группы Вагнера продолжают постепенно продвигаться, зачищая украинские позиции в центре города Бахмут Донецкой области. Однако за последние четыре дня украинские силы добились тактического прогресса, стабилизировав фланги Бахмута в свою пользу», – говорят британцы.

В частности разведка Великобритании фиксирует продвижение украинских сил к югу и северо-западу от города.

«Это, вероятно, позволило украинским силам восстановить более безопасное использование ключевой дороги снабжения 0506», – отмечают в разведке.

Британцы полагают, что украинское командование намерено восстановить контроль над каналом Северский Донец – Донбасс, чтобы использовать его как рубеж обороны на данном направлении, в том числе для защиты города Часов Яр.