Маск заявил, что Сорос ненавидит человечество

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Американский предприниматель, глава компании Tesla Илон Маск считает, что американский миллиардер Джордж Сорос ненавидит человечество.

Об этом он написал в своем Twitter.

«Вы предполагаете, что (у Сороса — ред.) благие намерения. Это не так. Он хочет разрушить саму ткань цивилизации. Сорос ненавидит человечество», — написал Маск в ответ на комментарий пользователя, который заявил, что Сорос постоянно подвергается нападкам за свои «благие намерения», которые некоторые американцы считают плохими, потому что «не согласны с его политическими убеждениями».