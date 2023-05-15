Нетаньяху заявил, что Израиль уничтожил в Газе всю верхушку «Исламского джихада» | «Аль-Арабия»: К ударам по Ирану причастны США и «еще одна страна» | Азербайджан отправил Украине трансформаторы и генераторы | О чем предупреждает Ваагн Хачатрян? | В Турции предложили строить хаб не только для российского газа, но и для азербайджанского | Минобороны Азербайджана сообщает, что ВС Армении готовятся к провокации | Политолог назвал главную цель провокаций Пашиняна |
Главное Армия

Лукашенко после массового падения российской авиатехники привел войска в состояние повышенной готовности

luka2 3

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил информацию о четырех сбитых военных бортах в Брянской области. При этом официально российские власти подтвердили крушение только одного вертолета.

«Трое суток после событий рядом с нами — я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности, наши войска», — цитирует Лукашенко государственное агентство «Белта».

В субботу в Брянской области, по неофициальной информации целого ряда СМИ и телеграм-каналов, разбились бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8. Губернатор Александр Богомаз подтвердил крушение только одного вертолета Ми-8.

Инцидент до сих пор никак не прокомментировало Минобороны РФ, а федеральные телеканалы полностью проигнорировали крушения воздушных судов.

Теги:
Из этой рубрики
luka2 3
Армия

Лукашенко после массового падения российской авиатехники привел войска в состояние повышенной готовности

2023/05/15, 19:13
zakir gasanov4
Армия

Закир Гасанов: «Противнику был дан достойный ответ»

2023/05/15, 16:22
756220523200273
Армия

Британия отправит Украине сотни ударных беспилотников дальнего радиуса действия

2023/05/15, 11:35
Screenshot 1 10
Армия

Турция испытала систему ПВО SIPER (видео)

2023/05/15, 10:16
i
Армия

Минобороны: Наши позиции на Кельбаджарском направлении обстреляны из минометов

2023/05/14, 21:25
Screenshot 2
Армия

Новые кадры уничтожения командно-штабного пункта БПЛА Армении (видео)

2023/05/13, 20:27
Screenshot 5 2
Армия

Шаир Рамалданов: Франция не может в короткие сроки поставить в Армению столько вооружения, способного изменить баланс сил в регионе

2023/05/13, 10:12
645f213eb4a5e645f213eb4a5f1683956030645f213eb4a5b645f213eb4a5d
Армия

Кадры уничтожения командно-штабного пункта БПЛА Армении (видео)

2023/05/13, 09:43
1624448200 43 phonoteka org p flag azerbaidzhana oboi krasivo 50
Армия

Шехида Мухаммеда Гараева похоронят в Габале

2023/05/13, 09:08