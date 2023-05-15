Лукашенко после массового падения российской авиатехники привел войска в состояние повышенной готовности

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Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил информацию о четырех сбитых военных бортах в Брянской области. При этом официально российские власти подтвердили крушение только одного вертолета.

«Трое суток после событий рядом с нами — я имею в виду в Брянской области, когда были сбиты четыре воздушных судна. Мы вынуждены реагировать. С тех пор мы находимся в повышенной готовности, наши войска», — цитирует Лукашенко государственное агентство «Белта».

В субботу в Брянской области, по неофициальной информации целого ряда СМИ и телеграм-каналов, разбились бомбардировщик Су-34, истребитель Су-35 и два вертолета Ми-8. Губернатор Александр Богомаз подтвердил крушение только одного вертолета Ми-8.

Инцидент до сих пор никак не прокомментировало Минобороны РФ, а федеральные телеканалы полностью проигнорировали крушения воздушных судов.