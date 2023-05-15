Завтра в Баку будет дождливо

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16 мая в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами на полуострове возможны временами дожди. Северо-западный ветер вечером сменится южным.

Как сообщает Национальная гидрометеорологическая служба, температура воздуха составит ночью 8-12° тепла, днем 14-19° тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы, 766 мм рт. ст. Относительная влажность воздуха составит 65-75%.

В отдельных районах Азербайджана ожидаются временами осадки, местами интенсивные, гроза, град, в горных районах возможен снег. Днем осадки постепенно прекратятся. Будет дуть умеренный восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 7-12° тепла, днем 17-22° тепла, в горах ночью 0-4° мороза, днем 0-5° тепла.