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Британия отправит Украине сотни ударных беспилотников дальнего радиуса действия

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Великобритания направит Украине сотни новых ударных беспилотников с радиусом действия более 200 км.

Об этом говорится в заявлении британского правительства, сообщает Reuters.

Объявление о поставках было сделано после того, как президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Лондон для переговоров с премьер-министром Британии Риши Сунаком.

«Сегодня премьер-министр подтвердит дальнейшую поставку Великобританией сотен зенитно-ракетных комплексов и дополнительных беспилотных авиационных систем, включая сотни новых ударных беспилотников большой дальности с радиусом действия более 200 км», — говорится в заявлении правительства.

Власти Великобритании обещают, что вооружение будет доставлено в Украину в ближайшие месяцы.

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