Пригожин предлагал Киеву сдать позиции армии России

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В конце января основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин предложил Киеву данные о позициях российской армии в обмен на отвод Вооруженных сил Украины из Бахмута.

Свое предложение глава группировки наемников передал через имеющиеся у него контакты в военной разведке Украины, с которыми он поддерживал тайную связь с начала войны, пишет Washington Post со ссылкой на утекшие в Сеть секретные документы Пентагона.

Согласно одному из них, Пригожин рассказал украинскому разведчику, что российские войска сталкиваются с нехваткой боеприпасов и посоветовал, воспользовавшись низким моральным духом российских солдат, продвигаться в направлении границы с Крымом.

При этом в докладе американской разведки утверждается, что Пригожина волновали большие потери «Вагнера» в Бахмуте, из-за которых его наемники отказывались идти в бой. На этом фоне обострилась его вражда с российскими военачальниками, которых он обвинил в недостаточных поставках боеприпасов.

В просочившемся документе Пентагона не уточняется, какие позиции российских войск предлагал раскрыть Пригожин. Два украинских чиновника подтвердили факт обращения главы ЧВК «Вагнера» к представителям Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины. По словам одного из них, Пригожин неоднократно делал предложения относительно Бахмута, но Киев отклонял их, поскольку чиновники не доверяют ему.

Согласно разведданным США, помимо телефонных звонков, Пригожин лично встречался с офицерами ГУР в одной из стран Африки. Один из украинских собеседников охарактеризовал контакты с ним как попытку «держать друзей близко, а врагов еще ближе». Сам Пригожин в ответ на вопрос о связях с украинской разведкой заявил, что «мы до сих пор с [главой ГУР Кириллом] Будановым в Африке».

Накануне в Washington Post вышло интервью с президентом Украины Владимиром Зеленским, из которого был удален фрагмент о контактах украинской разведки с Пригожиным. «Это вопрос [военной] разведки», — заявил Зеленский, отказавшись говорить на эту тему.

Washington Post: Я могу вам точно сказать, какая есть информация о Пригожине и ГУР. 13 февраля начальник Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов проинформировал вас о российском плане дестабилизировать Молдову с помощью двух бывших сотрудников Вагнера. Буданов сообщил вам, что рассматривает российскую схему как способ изобличить Пригожина, потому что «мы имеем с ним дело». Вы поручили Буданову сообщить президенту Молдовы Майе Санду, а Буданов вам сказал, что ГУР сообщило Пригожину о том, что он будет объявлен предателем, работающим на Украину. В документе также говорится, что Буданов ожидал от россиян использования подробностей тайных переговоров Пригожина с ГУР и встреч с офицерами ГУР в Африке…

Зеленский: Слушайте, если честно, ну вы просто что-то читаете, что-то говорите. Я просто не понимаю, откуда вы это берете, с кем разговариваете и так далее. Вы рассказываете о том, как я встречался с Будановым. Это говорит о том, что вы — как бы это выразиться? Похоже, что у вас есть люди, у которых есть какие-то записи, или у вас есть доказательства, или у вас что-то есть, потому что так оно и выглядит. Вы опять делаете, прошу прощения, то, что делали раньше. Вы публикуете какую-то информацию, которая не помогает нашему государству. Так что я не совсем понимаю, о чем вы говорите. Я не совсем понимаю вашу цель. Ваша цель помочь России? Я имею в виду, это означает, что у нас разные цели. Каждый из этих вопросов просто демотивирует Украину, демотивирует определенных партнеров помогать Украине. Ну, так или иначе, я просто не понимаю вашей цели.