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Лукашенко болен

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Белорусский лидер Александр Лукашенко не появился на публике в День Государственных флага, герба и гимна, сообщают несколько белорусских изданий.

Поздравление от имени Лукашенко опубликовали на сайте президента, но на праздничной церемонии его зачитал премьер-министр Роман Головченко.

Как отмечает издание «Спектр», последние два года Лукашенко выступал на аналогичном празднике лично. Ранее этот праздник назывался «День Государственного герба и Государственного флага», но 12 апреля в название добавили гимн.

Последний раз президент Беларуси появлялся на публике 9 мая на Параде Победы в Москве.

Тогда журналисты обратили внимание на то, что с Александром Лукашенко было что-то не так. Он выглядел измотанным, не смог пройти 300 метров по Красной площади, ему пришлось воспользоваться электрокаром.

На руке у него был замечен бинт, он не остался на обед с Владимиром Путиным и другими приехавшими в Москву президентами.

Первый замглавы думского комитета по делам СНГ Константин Затулин подтвердил изданию «Подъём», что Лукашенко болен, но чем именно, не сказал.

«Там ничего такого сверхъестественного нет, это не ковид. Просто человек заболел. Несмотря на то, что человек заболел, счёл своим долгом приехать в Москву, а потом вечером того же дня проводил мероприятия в Минске. Наверное, нуждается в определённом отдыхе — вот и всё», — сказал Затулин.

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